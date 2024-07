4 características do gato da raça pelo curto brasileiro

O gato de pelo curto brasileiro, como sugere o nome, é uma raça nativa do Brasil – sendo, inclusive, considerada a única nacional. Sua origem está ligada aos gatos trazidos por colonizadores europeus, que se adaptaram ao clima e às condições locais. Em meados de 1980, Paulo Samuel Ruschi, fundador da Federação do Gato do Brasil, decidiu desenvolver uma raça pura a partir dos bichanos de rua. Em 1998, ela foi reconhecida oficialmente pela World Cat Federation (WCF).

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato de pelo curto brasileiro!

1. Aspectos físicos

O pelo curto brasileiro é considerado um gato elegante. Ele tem o corpo magro e musculoso, com um porte médio a grande, pesando de 5 a 10 kg. A pelagem é curta, densa e brilhante, com variedade de cores e padrões, incluindo sólidos, tigrados, bicolores e tricolores. A cabeça é de tamanho médio com contornos suaves, olhos grandes e amendoados – principalmente verdes ou amarelados –, e orelhas de tamanho médio, ligeiramente arredondadas nas pontas.

2. Temperamento e personalidade

Este bichano se destaca por seu temperamento amigável e personalidade cativante. Isso porque é um gato sociável e afetuoso, adorando a companhia de seus tutores e se adaptando bem a diferentes ambientes – inclusive com crianças e outros animais – e estilos de vida.

Curioso, está sempre pronto para explorar novos espaços e brinquedos. Além disso, costuma ser muito ativo e brincalhão, apreciando interações e brincadeiras que desafiem sua mente e corpo. Inteligente, ele costuma aprender rapidamente e pode até mesmo fazer alguns truques quando ensinado.

Alimentação equilibrada e de alta qualidade é fundamental para manter a saúde do gato de pelo curto brasileiro (Imagem: Katerina_Klimovc | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

No geral, este gato brasileiro tende a apresentar uma boa saúde. Todavia, ainda assim, exige alguns cuidados para garantir o seu bem-estar e longevidade. Uma dieta equilibrada e de alta qualidade, por exemplo, é essencial, preferencialmente composta por ração recomendada por um veterinário e que atenda às necessidades do felino.

Além disso, é importante controlar a quantidade de alimento para evitar a obesidade, que pode levar a diversos problemas de saúde. A hidratação, por sua vez, deve ser constante, com água fresca e limpa sempre disponível. Visitas regulares ao veterinário são imprescindíveis para manter as vacinas em dia, realizar exames de rotina e prevenir doenças.

4. Educação e socialização

Como dito anteriormente, este bichano é um animal inteligente que aprende com grande facilidade. Assim, utilizar métodos de treinamento baseados em reforço positivo, como petiscos e elogios, ajuda a ensiná-lo comportamentos desejáveis e a criar um vínculo forte entre ele e seu tutor. Além disso, o pelo curto brasileiro tende a ser um animal sociável. Todavia, desde filhote, é importante expô-lo a diversas situações, pessoas e outros animais para que ele se acostume e evite comportamentos tímidos.