7 dicas de decoração para quem gosta de dorama

Os doramas, séries televisivas asiáticas que encantam fãs ao redor do mundo, não são apenas um entretenimento cativante, mas também uma rica fonte de inspiração estética. Para aqueles que amam o charme e o estilo do gênero, trazer um pouco desse universo para a decoração de casa pode ser uma maneira maravilhosa de personalizar os espaços e refletir a paixão por essas histórias.

Pensando nisso, a seguir, compartilhamos dicas criativas e práticas para você transformar o seu lar em um verdadeiro cenário de dorama. Confira!

1. Utilize móveis minimalistas

Os doramas geralmente apresentam interiores limpos e organizados, com móveis minimalistas e funcionais. Invista em peças de mobiliário simples, com linhas retas e cores neutras. Sofás baixos, mesas de centro discretas e estantes abertas são ótimas escolhas.

2. Invista em elementos naturais

As plantas têm um papel significativo na cultura asiática. Por isso, não é muito difícil encontrá-las compondo o cenário de doramas. Para utilizá-las, invista em um vaso bonito e que combine com o restante da decoração, isso vai trazer mais vida e cor ao ambiente. Além disso, combine móveis de madeira clara e detalhes em pedra, eles proporcionam a sensação de conexão com a natureza.

O uso de luminárias ajuda a deixar os ambientes aconchegantes (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Prefira as luminárias com cores suaves

A iluminação é crucial para criar o clima perfeito. Opte por luzes suaves e indiretas, utilizando luminárias de chão, abajures e luzes de corda para criar uma atmosfera aconchegante. Luminárias de papel de arroz, comuns em doramas, podem adicionar um toque autêntico.

4. Aplique acessórios com detalhes culturais

Adicione acessórios que remetem à cultura asiática, como quadros, leques e cerâmicas. Vale também investir em tapetes e almofadas com estampas tradicionais, geométricas ou com cores neutras, bastante utilizados na decoração coreana.

Itens de porcelana fazem parte das características marcantes da decoração dos doramas (Imagem: Lerner Vadim | Shutterstock)

5. Compre itens de chá e de cozinha tradicionais

Nos cenários de doramas, as cozinhas são frequentemente um ponto focal de interação e sempre combinam funcionalidade e estética limpa com elementos aconchegantes, como bules de porcelana e xícaras elegantes. Para completar o design, tem sempre uma prateleira aberta exibindo pratos bonitos e organizados que trazem um charme adicional.

6. Coloque uma sapateira no hall de entrada

Uma prática comum da cultura asiática, muito presente nos doramas, é ter uma sapateira no hall de entrada da casa. Essa tradição é particularmente forte em países como Japão, Coreia e China, que dão lugar a alguns dos doramas mais famosos, como “House of Ninja”, “Sorriso Real” e “Um Amor Lindo Demais”.

Na hora de escolher este item, prefira aqueles compostos por madeira, eles podem ser abertos ou fechados. Para completar, considere um banco para sentar ou detalhes decorativos, a exemplo de ganchos para casacos, espelhos pequenos e um tapete.

Ambientes com paredes de vidro ajudam a circular a luz natural (Imagem: Iglenas | Shutterstock)

7. Aproveite as paredes de vidro

Paredes de vidro são um elemento de design sofisticado e moderno que frequentemente aparecem em doramas. Elas podem transformar um ambiente, trazendo uma sensação de amplitude e luminosidade, além de adicionar um toque contemporâneo. Você pode utilizá-las para dividir os ambientes sem bloquear a luz natural, conectar um jardim interno com o interior da casa (o que é comum em muitos doramas) ou, ainda, criar um espaço de trabalho visualmente aberto.