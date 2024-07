5 benefícios do chá de camomila para a saúde

O chá de camomila, uma bebida milenar, destaca-se por suas propriedades medicinais e relaxantes. Utilizado em diversas culturas ao redor do mundo, ele provém das flores de camomila, apreciado por seu sabor suave e aroma agradável. Além disso, oferece uma opção deliciosa para momentos de descanso. Considerando isso, selecionamos cinco bons motivos para você incluir a bebida na sua rotina. Confira!

1. Ajuda no controle glicêmico

Segundo um estudo de revisão publicado pela revista Complementary Therapies Medicine, o consumo de chá de camomila pode contribuir para o controle glicêmico. A publicação aponta que, das 15 pesquisas analisadas, quatro encontraram redução significativa das consequências em comparação aos grupos de controle.

“Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã.

2. Ajuda a reduzir a cólica

Ótimo para cólicas menstruais, o chá de camomila possui efeitos antiespasmódico, anti-inflamatório e analgésico que podem ajudar a relaxar os músculos do útero, reduzindo as contrações que causam a dor.

Conforme explica a Dra. Juliana Sperandio, ginecologista parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência, durante o período menstrual, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. “Para auxiliar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, acrescenta.

O chá de camomila ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)

3. Reduz o estresse e a ansiedade

Consumir até duas xícaras dessa bebida por dia pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação geral de relaxamento. Isso porque seus compostos naturais, como os flavonoides, atuam no sistema nervoso, ajudando a aliviar tensões e melhorar o humor. Nesse sentido, a herborista e consultora de fitoterapia Sabrina Jeha recomenda beber o líquido após às 17h ou antes de dormir. “É a pausa que se faz necessária após um dia estressante”, diz.

4. Melhora a saúde da pele

As propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias da camomila também beneficiam a saúde da pele. O consumo regular do chá pode ajudar a combater problemas como acne, eczema e irritações cutâneas. A bebida também é aplicada topicamente para aliviar inflamações e promover a cicatrização de feridas.

5. Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

O chá de camomila é rico em propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a prevenir doenças crônicas. Além disso, é fonte de antioxidantes, como flavonoides e terpenoides, que ajudam a combater os radicais livres no corpo. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

Como preparar o chá de camomila?

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila

1/2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a camomila, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe descansar por 15 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.