5 receitas de waffles diferentes e saborosas  

Originários da Bélgica, os waffles são uma delícia que conquistou paladares ao redor do mundo. Com sua textura crocante por fora e macia por dentro, esses irresistíveis quadradinhos são perfeitos para qualquer ocasião, seja um café da manhã especial, um brunch entre amigos ou uma sobremesa deliciosa. Tradicionalmente servidos com açúcar e manteiga na Europa, eles ganharam versões variadas e criativas em diferentes culturas.

A seguir, confira 5 receitas de waffles que vão desde as tradicionais até as mais inovadoras, garantindo uma explosão de sabores que vão te surpreender!

Waffle de chocolate

Ingredientes

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

4 colheres de sopa de manteiga derretida

4 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de cerejas. Se preferir, faça os waffles em uma frigideira.

Waffle tradicional

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

150 g de manteiga

1 colher de café de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Waffle de batata-doce

Ingredientes

200 g de batata-doce descascada e cozida

1 banana descascada e cortada em rodelas

100 g de flocos de aveia

2 colheres de sopa de farinha de trigo

200 ml de água de coco

4 ovos

Canela a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a banana, os flocos de aveia, a farinha de trigo, os ovos e a água de coco e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a canela em pó e mexa para incorporar. Aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Waffle de banana com nozes (Imagem: Oleksandra Naumenko | Shutterstock)

Waffle de banana e nozes

Ingredientes

3/4 de xícara de chá de nozes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

2 gemas de ovo

2 claras de ovo

2 bananas descascadas e amassadas

4 colheres de sopa de manteiga derretida

2 xícaras de chá de leite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as nozes e leve ao fogo médio para tostar. Desligue o fogo, pique as nozes e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e o sal e misture. Adicione o fermento químico e mexa novamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite e o suco de limão e mexa. Deixe descansar por 10 minutos. Depois, acrescente as gemas, as bananas, a essência de baunilha e as nozes e misture.

Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma batedeira bata as claras em neve, junte com a mistura reservada e mexa delicadamente para incorporar. Aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de banana, nozes tostadas e sorvete de creme.

Waffle de pão de queijo

Ingredientes

3 ovos

400 ml de leite

120 ml de óleo

500 g de polvilho azedo

1 colher de chá de sal

150 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o queijo e bata novamente para incorporar. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.