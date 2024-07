Cinco alongamentos simples para o dia a dia

A prática regular de alongamentos é fundamental para a manutenção da saúde e oferece benefícios significativos. Isso porque aumenta a flexibilidade, melhora a amplitude de movimento das articulações e reduz a rigidez muscular, facilitando a execução de atividades diárias e exercícios físicos com maior eficiência e menor risco de lesões.

Além disso, o alongamento ajuda a melhorar a circulação sanguínea, promovendo a oxigenação dos músculos e tecidos, o que pode acelerar a recuperação muscular após atividades intensas. Também contribui para a correção da postura e o alívio de tensões acumuladas, reduzindo dores crônicas, como lombalgia e tensões no pescoço. Do ponto de vista mental, pode proporcionar sensação de relaxamento e bem-estar, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade.

Para você poder aproveitar todos os benefícios do alongamento, Michel Salgado, fisioterapeuta sócio-diretor da Metacorpus Studio Pilates, ensina 5 alongamentos simples para inserir no dia a dia. Confira!

1. Para a cervical – frontal

Alongamento cervical frontal ajuda a reduzir a tensão do pescoço (Imagem: Mladen Mitrinovic | Shutterstock)

Em pé, com a coluna ereta e as pernas afastadas na largura do quadril, leve as mãos atrás da cabeça e pressione levemente para a frente, levando o queixo em direção ao peito. Mantenha a posição por 15 segundos.

2. Para a cervical – lateral

Alongamento cervical lateral ajuda a relaxar o pescoço e os ombros (Imagem: InesBazdar | Shutterstock)

Na mesma posição do exercício anterior, leve a cabeça em direção ao ombro direito, como se fosse encostar a orelha. Mantenha a posição por 15 segundos. Repita o exercício do lado esquerdo.

3. Para a parte posterior da perna

Alongamento para posterior de perna ajuda a melhorar a flexibilidade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Deitado de costas, leve um dos joelhos dobrados em direção ao peito e mantenha a outra perna estendida. Mantenha a posição por 15 segundos. Repita o exercício com a outra perna.

4. Para a parte posterior da coxa

Alongamento para a parte posterior da coxa também melhora a flexibilidade (Imagem: Martina Osmy | Shutterstock)

Ainda deitado, coloque uma toalha ou algum tecido na sola de um dos pés e segure as pontas. Eleve e mantenha a perna flexionada nas primeiras sessões. Depois, pode tentar estender para intensificar o exercício. Fique nessa posição por 15 segundos. Repita o exercício com a outra perna.

5. Para a parte interna da coxa

Alongamento para a parte interna da coxa também ajuda a aliviar a tensão no quadril (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

Sentado no chão com a coluna ereta, junte as solas dos pés e tente encostar os joelhos no chão. Faça por pelo menos 15 segundos.