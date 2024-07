6 dicas para os pais aproveitarem as férias com as crianças

O período de férias é um momento de descanso e brincadeira para as crianças em fase escolar. No entanto, para mães e pais, esse período pode ser cansativo e demandar muito, pois a rotina diária se altera significativamente. A necessidade de planejar atividades, supervisionar o tempo livre e garantir a segurança e o bem-estar dos filhos pode aumentar a carga de trabalho e o nível de estresse dos adultos.

Afinal, é possível ocupar as férias da criançada de forma divertida e saudável? Sim! A educadora parental Priscilla Montes lista algumas dicas para curtir com os pequenos. Confira!

1. Equilibre as regras

Com as crianças sem atividades escolares e em casa o tempo todo, os pais devem se cobrar menos e flexibilizar as regras. Ou seja, tornar menos rígida algumas responsabilidades são muito importante neste período, mas isso não significa necessariamente deixar a rotina de lado. É importante que a criança mantenha uma rotina para a saúde física, mental e emocional dela.

Dia a dia se lembrar dessa rotina, vai ajudar muito na volta às aulas, quando as crianças precisarão voltar a cumprir as atividades escolares e extracurriculares. Esse cuidado ajuda a estabelecer hábitos e evita que os pequenos passem o tempo todo na frente do computador, smartphone ou tablet.

2. Estabeleça momentos de conexão

Não é a quantidade, mas a qualidade que importa. Assistir a um desenho com a criança, ir ao parque, brincar ao ar livre ou brincar com um jogo são ótimos momentos. Jogos, em particular, são ótimas oportunidades para conversar e trabalhar a questão de ganhar e perder.

3. Combine horários

Não adianta tentar dar atenção à criança o dia inteiro sem estar presente de verdade. É importante informar a ela a hora em que vão desenhar juntos, propor um filme com pipoca ou um cinema. Combine algo como: “Mamãe vai trabalhar o dia inteiro e, no final do dia, teremos nosso cinema com pipoca”.

Validar os sentimentos da criança faz com que ela entenda a rotina da família com mais facilidade (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

4. Valide os sentimentos e ouça a criança

Esse tipo de cuidado e atenção garante um senso de responsabilidade, fazendo com que a criança compreenda o dia a dia da família e que os pais infelizmente não estão em período de férias, mas se ajustando para que esse período seja leve para todos. A conversa sempre é a melhor maneira de ajudar e acolher.

5. Faça atividades fora do comum

Brincadeiras e atividades que as crianças não costumam fazer são uma ótima saída para atrair a atenção. A nossa dica é resgatar algo que os pais gostavam de fazer na infância para passar para os filhos.

6. Mantenha a rotina do sono

Manter a rotina de sono, sempre que possível, é importante, principalmente dois, três dias antes do retorno das aulas. Esse cuidado evita que o desempenho dos pequenos nos primeiros dias de atividades escolares e extracurriculares seja prejudicado.

Por Danielle Campos