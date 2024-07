6 receitas de geleias caseiras irresistíveis

A geleia é um doce preparado a partir do cozimento de frutas com açúcar e, às vezes, especiarias. Versátil e simples de fazer, ela pode acompanhar torradas, biscoitos ou pães, sendo perfeita para servir tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde. Por isso, separamos 6 receitas de geleias caseiras para você preparar em casa. Confira!

Geleia de frutas vermelhas (Chef Thais Novaes)

Ingredientes

300 g de morango

300 g de framboesa

300 g de blueberry

300 g de açúcar

300 ml de água

Raspas de 1 limão

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de pimenta rosa

3 ramos de manjericão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Aguarde a geleia esfriar e passe em uma peneira. Disponha em um recipiente e sirva em seguida.

Geleia de pimenta (Imagem: Bottega 21 | Divulgação)

Geleia de pimenta (Chef Alexandre Vorpagel)

Ingredientes

6 pimentas dedo-de-moça

6 dentes de alho descascados e amassados

260 ml de suco de maçã integral

125 ml de vinagre de maçã

240 g de açúcar

10 ml de molho de soja

4 g de sal

1 g de ácido cítrico

1 g de páprica doce

4 g de amido de milho

15 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as pimentas e o alho e triture bem. Transfira a mistura para uma panela, acrescente os demais ingredientes, exceto o amido de milho e a água, e leve ao fogo médio. Ferva por 8 minutos e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque a água e o amido de milho e misture. Após, despeje o conteúdo na panela e mexa para incorporar. Transfira a geleia para um recipiente. Sirva em seguida.

Geleia de tomate

Ingredientes

1 kg de tomate picado e sem sementes

picado e sem sementes 1/2 kg de açúcar

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os tomates e triture bem. Após, passe a mistura em uma peneira e coloque em uma panela. Adicione o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Geleia de caju (Chef Prado)

Ingredientes

3 kg de polpa de caju

500 g de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a polpa de caju e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a geleia para um recipiente. Sirva em seguida.

Geleia de morango (Imagem: St. Chico | Divulgação)

Geleia de morango (Chef Helena)

Ingredientes

1 kg de morango

350 g de açúcar

1 fava de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de calda, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente. Sirva em seguida.

Dica: se preferir com pedaços maiores, mexa bem pouco a geleia para os morangos não desmancharem muito.

Geleia de maracujá

Ingredientes

2 maracujás

350 g de açúcar

200 ml de água

Água para cozinhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os maracujás ao meio, retire a polpa e reserve as cascas. Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá e a água e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira e reserve. Com o auxílio de uma colher, retire a parte amarela das cascas, deixando apenas a parte branca. Pique a parte branca e coloque em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o açúcar e o suco de maracujá e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de calda. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Por Marcela Lima em colaboração com Redação Edicase