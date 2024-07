A batata-doce é um alimento altamente nutritivo e versátil. Ela pode ser preparada de diversas formas, como assada e cozida, e utilizada em variadas receitas, como purês, sopas, saladas e até sobremesas, sendo uma adição valiosa e deliciosa a qualquer dieta, promovendo uma alimentação equilibrada e saudável.

A seguir, veja 8 motivos para incluir a batata-doce no cardápio!

1. Fonte de fibras

A batata-doce contém fibras que auxiliam na digestão e no trânsito intestinal, além de ajudar a prevenir a constipação. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

2. Promove a saúde da pele

Os antioxidantes presentes na batata-doce contribuem para uma pele saudável, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

3. Fortalece o sistema cardiovascular

A batata-doce fornece minerais como potássio e manganês, fundamentais para o sistema cardiovascular. Isso porque ajuda a regular a pressão arterial, o ritmo cardíaco e auxilia no bom funcionamento dos músculos e nervos. Segundo a Dra. Marcella Garcez, o potássio ajuda o corpo a excretar mais sódio na urina. “[…] Vale lembrar que o aumento da ingestão de potássio tem sido relacionado também à prevenção de outros riscos cardiovasculares”, acrescenta a médica.

4. Promove a recuperação muscular

Como fonte de carboidratos complexos, a batata-doce fornece energia de forma mais duradoura, e o potássio auxilia na recuperação muscular e na reposição de glicogênio. “Após o término do exercício, há a necessidade da ingestão de carboidratos para a reposição de glicogênio muscular e hepático”, afirma a Dra. Marcella Garcez.

As fibras presentes na batata-doce proporcionam maior saciedade (Imagem: ruiruito | Shutterstock)

5. Auxilia na perda de peso

As fibras presentes na batata-doce promovem saciedade, ajudando a controlar o apetite, enquanto seu índice glicêmico mais baixo – quando comparado a outros carboidratos – auxilia na regulação dos níveis de açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para o controle de peso.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

6. Propriedades anti-inflamatórias

A batata-doce contém vitamina C e betacaroteno, os quais possuem propriedades anti-inflamatórias que podem auxiliar na redução das inflamações pelo corpo e na proteção do organismo. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

7. Apoia a saúde mental

Nutrientes como o magnésio e a vitamina B6 presentes na batata-doce podem ajudar a melhorar o humor e a função cerebral. O magnésio desempenha um papel importante na regulação dos neurotransmissores, enquanto a vitamina B6 faz parte da sintetização de neurotransmissores como a serotonina, essencial para o bem-estar emocional e cognitivo.

“Por consequência, a B6 estimula a concentração, a memória, o humor e a atenção, sendo importante também na prevenção da depressão e ansiedade”, pontua Paula Molari Abdo, farmacêutica, diretora técnica da farmácia de manipulação Formularium, especialista em Atenção Farmacêutica e membro da ANFARMAG (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais).

8. Ajuda a regular o açúcar no sangue

A presença de fibras solúveis e o baixo índice glicêmico da batata-doce ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, o que permite uma liberação mais lenta e estável de glicose na corrente sanguínea, ajudando a evitar picos de açúcar após as refeições. Dessa maneira, este alimento pode ser benéfico para pessoas com diabetes.