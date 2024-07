Os tomates são conhecidos não apenas por sua versatilidade na culinária, mas também por seus inúmeros benefícios para a saúde. Originários da América Central e do Sul, esses frutos vermelhos são uma fonte rica de vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais.

Desde tempos antigos, eles têm sido valorizados não só pelo seu sabor suculento, mas também por suas propriedades medicinais. Hoje, a ciência moderna valida o que culturas ao redor do mundo já sabiam há séculos: os tomates complementam pratos com seu aroma e cor e proporcionam diversos efeitos positivos para o corpo humano.

Confira, a seguir, 7 benefícios do tomate para a saúde!

1. Promove a saúde cardiovascular

O licopeno encontrado no tomate tem sido associado à redução do colesterol LDL (o “mau” colesterol) e à melhoria da saúde do coração, ajudando a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

2. Poder antioxidante

Os tomates são carregados com antioxidantes como o licopeno, que ajuda a combater os radicais livres no corpo, potencialmente reduzindo o risco de doenças crônicas.“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Favorece a digestão saudável

Ricos em fibras, a ingestão de tomates pode ajudar a promover uma digestão saudável, prevenindo problemas como constipação e promovendo um trânsito intestinal regular. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

Os tomates são ótimos para ajudar no processo de emagrecimento (Imagem: aijiro | Shutterstock)

4. Ajuda na gestão do peso

Com baixas calorias e ricos em água e fibras, os tomates são um excelente alimento para incluir em dietas de perda de peso. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

5. Promove a saúde do sistema nervoso

O tomate é uma boa fonte de ácido fólico (vitamina B9), essencial para a saúde do sistema nervoso e pode ajudar na prevenção de defeitos do tubo neural durante a gravidez. De acordo com a nutricionista Alessandra Feltre, a ingestão diária recomendada de folato para adultos é de 400 microgramas. Durante a gravidez, essa necessidade aumenta significativamente, pois o folato é crucial para o crescimento e desenvolvimento saudável do feto.

6. Promove a saúde óssea

Os tomates são uma fonte de vitamina K, que desempenha um papel crucial na saúde óssea ao ajudar na absorção de cálcio e na prevenção de doenças como a osteoporose.

7. Reduz inflamações

Os antioxidantes e fitonutrientes presentes no tomate, como o licopeno e a vitamina C, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo, um fator contribuinte para muitas doenças crônicas. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.