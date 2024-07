A cenoura é um dos vegetais mais versáteis e nutritivos que podemos incluir em nossa alimentação diária. Rica em vitaminas, minerais e fibras, ela não só contribui para a saúde dos olhos, pele e sistema imunológico, como também adiciona um sabor delicioso e uma cor vibrante aos pratos.

Confira, a seguir, 5 receitas saudáveis e deliciosas com cenoura!

Creme de cenoura com gengibre

Ingredientes

4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

3 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal, azeite, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione as cenouras e o gengibre, refogando por mais alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes e deixe ferver. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, até as cenouras estarem macias. Retire do fogo e bata a sopa no liquidificador até ficar cremosa. Volte para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe a cebolinha picada. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.

Cenoura assada com ervas

Ingredientes

6 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim picado

1 colher de chá de tomilho picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as cenouras e regue com o azeite. Polvilhe as ervas picadas e o sal sobre as cenouras, misturando bem para cobrir. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 25-30 minutos, virando as cenouras na metade do tempo, até que fiquem douradas e macias. Sirva em seguida.

Salada de cenoura com laranja e mel (Imagem: bozulek | Shutterstock)

Salada de cenoura com laranja e mel

Ingredientes

3 cenouras raladas

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de mel

Sal, tomilho, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de laranja e o mel até ficar homogêneo. Adicione as cenouras raladas e misture bem. Tempere com sal, tomilho e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Purê de cenoura com batata-doce

Ingredientes

4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal e noz-moscada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as cenouras e as batatas-doces com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Escorra bem e amasse com um garfo ou passe pelo espremedor de batatas. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o purê de cenoura e batata-doce. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e noz-moscada e sirva em seguida.

Muffins de cenoura e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 ovo

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o ovo, o óleo de coco, o açúcar mascavo e o leite até ficar homogêneo. Adicione a cenoura ralada e misture bem. Em outra tigela, combine a farinha de trigo, a aveia, o fermento e a canela. Coloque os ingredientes secos na mistura de cenoura e mexa até ficar homogêneo. Distribua a massa nas forminhas de muffins untadas com óleo de coco e leve ao forno médio preaquecido por 20-25 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Sirva em seguida.