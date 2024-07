5 peças que não podem faltar na sua mala de férias

Arrumar as malas para as férias de julho costuma ser uma tarefa empolgante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Com o clima variando entre frio e um pouco de calor em diversas regiões, é essencial planejar bem as peças que serão levadas para garantir o conforto e estilo.

A dica de Manu Farias, empresária e dona do Brechó Fashion Carioca, é optar por roupas versáteis, como blusas de manga longa que podem ser usadas em camadas, casacos que combinam com diferentes looks e acessórios que ajudam a transformar uma produção do dia para a noite.

“Além disso, é importante considerar o tipo de atividades que serão realizadas durante a viagem, como passeios ao ar livre ou eventos mais formais, para garantir que nada seja esquecido. Investir em peças clássicas e atemporais é a ideia”, explica Manu Farias.

Nesse contexto, a empreendedora sugere cinco peças que não podem faltar na sua mala. Veja abaixo!

1. Vestido midi versátil

O vestido midi é uma peça coringa que pode ser usada tanto de dia quanto à noite. Opte por uma cor neutra ou uma estampa delicada. Durante o dia, use sandálias rasteiras; à noite, troque por um salto e acrescente acessórios mais sofisticados.

2. Camisa branca clássica

A camisa branca é um verdadeiro camaleão no guarda-roupa. Combine com jeans para um look casual ou com uma saia lápis para um jantar mais formal.

A jaqueta jeans é uma peça que combina com diversas produções (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Jaqueta jeans

Perfeita para climas mais amenos, a jaqueta jeans é prática e adiciona um toque despojado ao look. Pode ser usada sobre vestidos, calças ou até mesmo shorts.

4. Calça de alfaiataria

Ideal para passeios que exigem um pouco mais de sofisticação, a calça de alfaiataria é confortável e elegante. Manu Farias recomenda escolher uma com tecido leve e caimento perfeito, garantindo conforto durante a viagem.

5. Acessórios

Para Manu Farias, os acessórios são indispensáveis para transformar qualquer look. Um bom colar, brincos chamativos e um lenço estampado podem fazer toda a diferença.

Por Ana Beatriz