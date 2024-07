5 receitas práticas e saudáveis com ervilha

A ervilha é uma leguminosa versátil e rica em nutrientes, perfeita para quem busca uma alimentação saudável e saborosa. Ela é uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibras, vitaminas A, C e K, além de minerais como ferro e magnésio. Incorporá-la na sua dieta pode ajudar a melhorar a digestão, fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde dos ossos e contribuir para a saúde cardiovascular.

Confira, a seguir, 5 receitas práticas que destacam as ervilhas como ingrediente principal.

Salada de quinoa com ervilha

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de ervilhas frescas ou congeladas

1/2 cebola picada

1/4 de xícara de chá de hortelã picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio para cozinhar até secar completamente e ficar macia. Reserve. Em uma panela, cozinhe as ervilhas em água fervente, em fogo médio, por 2-3 minutos até ficarem macias. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa, as ervilhas, a cebola e a hortelã. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva em seguida.

Creme de ervilha

Ingredientes

2 xícaras de ervilhas frescas ou congeladas

frescas ou congeladas 1 batata picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de leite de coco caseiro

Sal, azeite de oliva e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a batata e o caldo de legumes e cozinhe até a batata ficar macia. Acrescente as ervilhas e cozinhe por mais 5 minutos. Depois, transfira tudo para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Retorne à panela, adicione o leite de coco e tempere com sal e orégano. Aqueça em fogo médio até ficar bem quente e sirva em seguida.

Omelete de ervilha e espinafre (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Omelete de ervilha e espinafre

Ingredientes

4 ovos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca ou congelada

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1/4 de xícara de chá de queijo feta esfarelado

Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos e tempere com sal e orégano. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Adicione os ovos batidos à frigideira e cozinhe até que comecem a firmar. Vire a omelete para dourar o outro lado. Na metade da omelete, coloque o queijo e a ervilha. Dobre a omelete ao meio e cozinhe por 4 minutos para aquecer o queijo e a ervilha. Sirva em seguida.

Frango com ervilha e cenoura

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de ervilhas frescas ou congeladas

2 cenouras fatiadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica

1/2 xícara de chá de caldo de legumes caseiro

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o frango e cozinhe até dourar por todos os lados. Acrescente as cenouras e as ervilhas, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe por cerca de 10 minutos ou até que os legumes estejam macios e o frango cozido. Sirva em seguida.

Purê de ervilha com hortelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de ervilhas frescas ou congeladas

1/4 de xícara de folhas de hortelã

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as ervilhas em água fervente, em fogo médio, por 2-3 minutos até ficarem macias. Escorra. Em um processador de alimentos, bata as ervilhas com as folhas de hortelã e o azeite de oliva até obter um purê liso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.