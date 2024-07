4 características do cachorro da raça labrador retriever 

Acredita-se que o labrador retriever é uma raça originária de Terra Nova, no Canadá. Isso porque cães semelhantes foram vistos ajudando pescadores locais a capturar os peixes que escapavam das redes e a puxar as linhas de pesca. No início do século XIX, ele foi levado para a Inglaterra, onde foi refinado e desenvolvido como um excelente cão de caça e de trabalho. Os criadores britânicos valorizavam suas habilidades para nadar, além da inteligência e da natureza amigável.

Hoje, é uma das raças mais populares do mundo, apreciado tanto como um cachorro de companhia quanto por suas habilidades em diversas funções, incluindo cão-guia, de terapia e em operações de busca e resgate. A seguir, conheça algumas características interessantes do labrador retriever!

1. Aspectos físicos

O labrador retriever é um cachorro de porte médio a grande, medindo entre 54 e 57 cm e pesando até 30 kg. Ele tem o corpo robusto e musculoso, que reflete sua herança como trabalhador e caçador. Possui a cabeça larga e o focinho bem definido – com um olfato excelente –, com olhos expressivos e amigáveis que geralmente são de cor marrom ou avelã. As orelhas são medianas, caídas e ficam posicionadas ao lado da cabeça.

A pelagem é uma de suas características mais notáveis: curta, densa e resistente à água, composta por um subpelo macio que ajuda a proteger contra condições climáticas adversas. Além disso, segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), pode ter três cores de pelagem: preta, amarela ou fígado/chocolate. Outro traço importante é a cauda espessa, conhecida como “cauda de lontra”, que é grossa na base e afilada na ponta, o que torna o seu nado eficientemente. Inclusive, suas patas grandes e com membrana interdigital também contribuem para que ele seja um nadador eficiente.

2. Temperamento e personalidade

O labrador retriever é muito conhecido por seu temperamento amigável, equilibrado e sociável, o que o torna uma das raças mais populares e queridas do mundo. Conforme a CBKC, ele não tem nenhum traço de agressividade ou timidez. Dessa maneira, é extremamente dócil e leal, mostrando uma grande afeição por sua família humana e se dando bem com crianças e outros animais.

Além disso, é inteligente e ama agradar, o que o torna altamente treinável e excelente para diversas funções, desde companheiro de família até cão-guia, de terapia e de resgate. Essa raça é naturalmente enérgica e brincalhona, necessitando de bastante exercício físico e estimulação mental para se manter saudável e feliz. Ademais, ela tem uma disposição gentil e é geralmente muito confiante e extrovertida, adorando interagir com pessoas e participar de atividades familiares.

Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Devido à sua natureza ativa e enérgica, o labrador necessita de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, com proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e carboidratos para manter seus níveis de energia. Além disso, é importante controlar as porções e evitar a superalimentação, pois esta raça é propensa a ganhar peso, o que pode levar a problemas de saúde como obesidade, displasia de quadril e diabetes.

Esse cachorro também precisa de exercícios diários, como caminhadas, corridas e brincadeiras, para manter a saúde física e mental. Ademais, devido às orelhas caídas, infecções no ouvido são comuns. Por isso, consultas regulares ao veterinário são essenciais para monitorar a saúde geral, bem como para vacinar, prevenir parasitas e detectar precocemente qualquer problema.

4. Educação e socialização

A natureza inteligente e o desejo de agradar contribuem para que o labrador responda bem ao treinamento baseado em reforço positivo, como recompensas, elogios e brincadeiras. Começar o treinamento desde filhote é ideal para estabelecer bons comportamentos e comandos básicos, como sentar, ficar e vir quando chamado.

A socialização precoce, por sua vez, é igualmente importante e deve envolver a exposição do cão a uma variedade de pessoas, ambientes e outros animais de forma positiva e controlada. Isso ajuda a desenvolver um labrador confiante, amigável e adaptável.