5 benefícios do chá de boldo para a saúde

O boldo é amplamente reconhecido por suas propriedades medicinais e tem sido tradicionalmente usado para auxiliar no tratamento de uma variedade de problemas de saúde. Com seu sabor marcante, destaca-se por suas diferentes espécies e formas de consumo, podendo ser encontrado em cápsulas, sucos e, especialmente, chás, que são uma escolha popular entre aqueles que buscam soluções naturais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população de países em desenvolvimento adere às práticas tradicionais na atenção primária à saúde e, desse total, 85% faz uso de plantas medicinais, como o boldo. Pensando nisso, a seguir, confira alguns benefícios proporcionados pela planta à saúde quando utilizada em forma de chá!

1. Melhora a digestão

O chá de boldo é uma solução natural eficaz para melhorar a digestão devido às suas propriedades estimulantes da bile. Incorporá-lo à rotina pode proporcionar um alívio significativo dos problemas digestivos e ajuda a manter a flora intestinal.

“Um desequilíbrio bacteriano no intestino, ou ‘disbiose intestinal’, é muito comum hoje em dia. Estresse, alimentos processados, alto consumo de açúcar, álcool e uso excessivo de antibióticos são fatores comuns que diminuem nossas boas bactérias intestinais e contribuem para a disbiose intestinal”, explica o dermatologista Dr. Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

2. Protege o fígado

Por conter substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, o chá de boldo é uma excelente adição na rotina de quem deseja melhorar a saúde do fígado, visto que esses componentes ajudam a proteger as células do órgão contra danos oxidativos.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

3. Reduz o inchaço

De acordo com a nutróloga Dra. Marcella Garcez, o inchaço, ou edema, é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração.

“Também pode acontecer por uma sensação de aumento da pressão no intestino. A pressão acumulada pode resultar do grande volume de alimentos ou líquidos que você consumiu ou do gás produzido por nossos micróbios intestinais quando ingerimos grandes quantidades de carboidratos fermentáveis. Isso inclui muitos dos alimentos que ingerimos, desde frutas, legumes, grãos, laticínios, feijões e até leguminosas”, diz a médica.

A redução do inchaço também está ligada à produção de urina, pois essa é uma das formas de eliminar o excesso de água do corpo. Dessa maneira, o chá de boldo é um ótimo aliado contra a retenção de líquido, devido às suas propriedades diuréticas que estimulam a micção. Além disso, como a bebida também melhora a função digestiva, reduz a formação de gases intestinais, combatendo o desconforto abdominal que, muitas das vezes, está associado ao inchaço.

O chá de boldo tem propriedades antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento precoce (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Combate o envelhecimento precoce

O chá de boldo pode contribuir para retardar o envelhecimento da pele devido às suas propriedades antioxidantes, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo, responsáveis por causar danos celulares.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a Dra. Marcella Garcez.

5. Previne infecção

Essa bebida natural contém compostos como a boldina, substância antimicrobiana que pode ajudar a inibir bactérias, fungos e outros microrganismos causadores de infecção. Além disso, por auxiliar na redução da inflamação, ela fortalece o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a agentes patogênicos.

Conforme a farmacêutica Paula Molari Abdo, o sistema imunológico é composto por uma série de células que mantêm a defesa do corpo, protegendo o organismo contra doenças e infecções causadas por agentes externos como bactérias, vírus e parasitas. Quando a imunidade está baixa, o corpo encontra dificuldade para se proteger, deixando o organismo mais exposto às chamadas doenças oportunistas.

Tipos de boldo

Existem várias espécies de plantas conhecidas como boldo, cada uma com suas características. Abaixo, confira alguns dos tipos mais comuns:

Boldo-do-chile: também conhecido como “boldo-verdadeiro”, essa espécie é utilizada para problemas digestivos e proteção do fígado;

também conhecido como “boldo-verdadeiro”, essa espécie é utilizada para problemas digestivos e proteção do fígado; Boldo-gambá: possui folhas muito perfumadas e, por ter grandes flores, quase parece um arbusto. Serve para tratar problemas digestivos, hepáticos e age como anti-inflamatório;

possui folhas muito perfumadas e, por ter grandes flores, quase parece um arbusto. Serve para tratar problemas digestivos, hepáticos e age como anti-inflamatório; Boldo-brasileiro: se difere do boldo-gambá devido ao tamanho das folhas, mas também ajuda a combater problemas digestivos, como gastrite e úlcera;

se difere do boldo-gambá devido ao tamanho das folhas, mas também ajuda a combater problemas digestivos, como gastrite e úlcera; Falso-boldo: originário da África, essa espécie também atua na proteção do fígado e pode substituir o boldo-do-chile.

Como preparar o chá de boldo?

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de boldo secas

secas 250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de boldo e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Cuidados ao consumir a infusão

Apesar dos benefícios proporcionados pela bebida, alguns cuidados são necessários para evitar problemas de saúde, como: