5 dicas para escolher o melhor creme anti-idade

Quando o assunto é cuidado com a pele, há disponível no mercado de beleza diversos produtos que prometem combater rugas e flacidez. Mas será que eles são efetivos? “Os dermocosméticos anti-idade são efetivos desde que orientados por um profissional prescritor, que avaliará a necessidade da pele do paciente, prescrevendo a formulação de um cosmético personalizado e adequado para cada tipo de pele”, explica a farmacêutica Maria Eugênia Ayres.

Existem muitos problemas que decorrem da compra de um produto sem conhecimento. Isso porque, além de atender às suas necessidades, é necessário também que ele seja específico para o seu tipo de pele. “Por exemplo, quem possui a pele oleosa deve procurar por produtos formulados em veículos mais fluídos, como séruns, loções ou géis. Já quem tem a pele seca deve optar por veículos mais pesados, como os cremes”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Abaixo, entenda mais sobre o que você deve observar na hora de adquirir um cosmético anti-idade!

1. Defina a principal preocupação

O primeiro passo para escolher um produto anti-idade ideal é decidir qual a sua principal preocupação relacionada ao processo de envelhecimento e procurar um cosmético capaz de resolvê-la. Concentrar-se em apenas uma preocupação, como rugas ou manchas escuras, é a maneira ideal de obter os melhores resultados. Afinal, nenhum produto pode tratar todos os sinais de envelhecimento da pele. “Além disso, usar mais de um produto antienvelhecimento em poucos dias ou semanas pode causar irritação à pele”, alerta a dermatologista.

2. Atente-se às tecnologias das formulações

As formulações estão cada vez mais multifuncionais e com tecnologias específicas. “O consumidor precisa estar atento a fórmulas que, além de contarem com ativos anti-idade, antioxidantes, hidratantes e protetores solares, possuam tecnologia que permitam que os princípios ativos atinjam realmente o local desejado, e isso conseguimos através da nanotecnologia. Nas farmácias de manipulação, temos uma tecnologia Pro Lipo Neo®, conhecida como cosmético drone. É um ativo que funciona como um vetor, promovendo uma entrega do ingrediente ativo exatamente onde ele deve agir sem perder eficácia”, explica a farmacêutica.

3. Verifique os ativos presentes na fórmula

Segundo a Dra. Paola Pomerantzeff, para pacientes que ainda não contam com marcas do envelhecimento, mas querem uma forma de prevenção, os hidratantes devem conter antioxidantes e estimuladores da produção de colágeno como o resveratrol, além do coringa ácido hialurônico. Maria Eugênia explica a ação dos chamados antioxidantes: “eles vão auxiliar na manutenção de uma pele saudável, aliados ao efeito da proteção solar […]”.

4. Teste antes de comprar

Cada pessoa tem uma composição de pele, e alguns ingredientes podem causar reações alérgicas, como vermelhidão, coceira ou erupções cutâneas. Testar o produto antes de comprar ajuda a identificar possíveis alérgenos e evitar desconforto. Além disso, a textura do produto e a maneira como ele é absorvido pela pele podem influenciar o seu conforto e eficácia. O teste permite avaliar se ele se espalha bem, se é rapidamente absorvido e se deixa uma sensação agradável na pele.

5. Consulte um dermatologista

Visitar um dermatologista antes de escolher um creme anti-idade é um passo essencial para garantir que você está usando o produto mais eficaz e seguro para a sua pele. “Antes de utilizar qualquer creme, busque um profissional que saberá indicar o produto certo para a sua pele”, indica a dermatologista Larissa Viana.

A orientação especializada ajuda a personalizar o tratamento, prevenir reações adversas, combinar diferentes abordagens para resultados melhores e monitorar o progresso ao longo do tempo. Isso não só melhora a aparência da pele, mas também promove uma pele saudável e bem cuidada.

Os cuidados com a pele vão além do uso de cosméticos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Cuidados além do skincare

Conforme explica a farmacêutica Maria Eugênia, é necessário ter o pé no chão. “O paciente deve estar atento e ter a consciência de que somente utilizar cremes anti-idade de maneira isolada não será o suficiente. Existem inúmeros hábitos que devem ser mudados, como a manutenção de uma alimentação balanceada para oferecer os nutrientes necessários para deixar o cabelo, a pele e o corpo mais bonitos”, explica.

O uso de suplementos alimentares também pode ser indicado pelo médico para melhorar a qualidade da pele, “visto que eles agem de dentro para fora promovendo estímulo ao colágeno, atuando como antioxidantes, antiglicantes (revertendo efeito do açúcar na pele), anti-inflamatórios e nutritivos”, acrescenta.

Procedimentos em consultório

De acordo com a dermatologista Dra. Mônica Aribi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, procedimentos em consultório também podem ajudar, como é o caso do HydraFacial. “Ele pode ter um efeito de rejuvenescimento se feito regularmente, pois como traz uma desobstrução dos poros e melhora da hidratação e da vascularização da pele, consegue obter resultados melhores dos cremes usados diariamente, além de entregar mais nutrientes à pele por meio da dieta”, explica.

Outros tipos de tecnologia

Outras tecnologias como lasers, radiofrequência e ultrassom microfocado também podem ser usadas. “Cada uma à sua maneira, por efeito térmico, por pontos de coagulação (ultrassom microfocado) ou por efeito fotoacústico (laser de picossegundos), as tecnologias têm o objetivo de estimular colágeno, tratando rugas e flacidez. Uma vantagem é que podem ser usadas de maneira preventiva para a criação de uma poupança de colágeno”, diz a Dra. Paola Pomerantzeff.

“Visitar um médico é o melhor meio de saber qual procedimento responderá melhor àquilo de que sua pele precisa. Através de uma criteriosa investigação, o médico poderá verificar o que é necessário para promover o efeito anti-idade”, completa.

Por Paula Amoroso e Redação EdiCase