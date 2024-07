6 atividades para fazer com o cachorro nas férias

As férias são um período de descanso e relaxamento para as pessoas, oferecendo uma pausa bem-vinda da rotina diária. Este tempo livre é também uma excelente oportunidade para passar mais tempo de qualidade com o cachorro, o que permite fortalecer o vínculo e criar memórias especiais juntos. Nesse sentido, vale a pena experimentar novas atividades com o animal. A seguir, confira algumas opções!

1. Caminhadas na natureza

Experimente levar o seu cachorro para fazer trilhas ou caminhar em um parque com você. Isso proporciona exercício físico e mental, além de novos aromas e cenários para explorar, estimulando os sentidos do animal. Antes, verifique se o local permite cães e não se esqueça de levar água, coleira e saquinhos para resíduos.

2. Dia na praia

Durante as férias, passar o dia na praia com o cachorro proporciona momentos de relaxamento e entretenimento para vocês. Ele pode correr na areia, nadar e brincar na água, o que é ótimo para a saúde cardiovascular e muscular. Certifique-se de escolher uma praia que aceite cães, leve um guarda-sol para sombra, água fresca, brinquedos e esteja atento aos sinais de cansaço ou superexposição ao sol.

3. Acampamento

Já pensou em passar alguns dias acampando com seu cachorro? Esse tipo de atividade ajuda a fortalecer o vínculo entre vocês, além de proporcionar um ambiente rico em estímulos naturais para o cão. Para isso, escolha um local que permita animais, leve uma barraca grande o suficiente para ambos, comida, água e kit de primeiros socorros. Além disso, certifique-se de que seu cachorro esteja identificado com coleira.

Jogos de obediência estimulam a mente dos cachorros (Imagem: PRESSLAB | Shutterstock)

4. Jogos de obediência

Praticar comandos de obediência, como “senta”, “deita”, “fica”, “dá a pata”, e alguns truques ajuda a estimular a mente do cachorro e fortalece a comunicação entre vocês. Para isso, use petiscos como recompensa, mantenha as sessões curtas e divertidas e seja consistente nos comandos.

5. Visite um café ou restaurante pet-friendly

Leve seu cachorro a um café ou restaurante que aceite animais. Principalmente nas cidades grandes, há diversas opções que podem agradar tanto o tutor quanto o animal. Inclusive, alguns lugares oferecem até opções de petiscos para o pet. Esse tipo de atividade promove socialização com outros cães e pessoas, além de um ambiente novo para explorar.

6. Treinamento de agilidade

Montar um circuito de obstáculos e treinar seu cachorro pode ser uma atividade extremamente divertida para o animal durante o período de férias. Além disso, a prática ajuda a melhorar a coordenação, a agilidade e a obediência do cão, além de ser um ótimo exercício. Para isso, utilize cones, túneis, varas para saltar e outros obstáculos.