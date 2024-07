No Brasil, o primeiro semestre de 2024 registrou alarmantes 6.159.160 casos prováveis de dengue, 4.250 mortes confirmadas e 2.730 óbitos ainda em investigação, segundo dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde.

A dengue é uma condição infecciosa pertencente ao grupo das arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes, como o mosquito Aedes aegypti. “A dengue é uma doença febril aguda e sistêmica que pode variar de casos assintomáticos a formas graves, e, se não for tratada adequadamente, pode levar a complicações graves e até mesmo ao óbito”, explica a Dra. Fernanda Pimentel, diretora-médica da Baxter.

Abaixo, a Dra. Fernanda Pimentel esclarece 10 mitos e verdades sobre a dengue. Confira!

1. A dengue só causa febre alta e dor no corpo

Mito. A dengue pode se manifestar de várias formas, desde casos assintomáticos até formas graves que podem levar ao óbito. Além da febre alta e da dor no corpo, os sintomas incluem dor atrás dos olhos, fraqueza e dores nas articulações. Casos graves podem apresentar sangramentos, dor abdominal intensa, vômitos persistentes e outras complicações, como o choque.

2. Beber água é a única forma de tratar a dengue

Mito. Embora a hidratação oral seja crucial para o tratamento inicial da dengue, ela não substitui o tratamento médico adequado, especialmente em casos graves. A hidratação via oral ajuda na reposição de volume; mas, em casos graves, a administração de soluções intravenosas em ambiente hospitalar para a reposição hídrica, soro de uso intravenoso, é essencial para tratar o choque e ajudar na recuperação clínica.

O soro caseiro não substitui aquele usado em ambientes hospitalares (Imagem: Cozine | Shutterstock)

3. O soro caseiro de uso oral pode substituir o soro intravenoso

Mito. O soro caseiro, feito com água, açúcar e sal, e administrado por via oral não substitui o soro intravenoso usado em ambientes hospitalares. Isso porque ele é formulado para tratar o choque hipovolêmico e outras complicações graves da dengue, o que não pode ser alcançado apenas com soluções caseiras.

4. A vacina contra a dengue é a solução definitiva para erradicar a doença

Mito. A vacina contra a dengue é um avanço importante, mas não é a única solução para combater a doença. A prevenção continua sendo essencial, incluindo medidas como o uso de repelentes, instalação de telas em janelas e eliminação de locais que podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

5. O tratamento é essencial para a dengue

Verdade. O tratamento nas fases iniciais é baseado principalmente na reposição de líquidos e repouso. É fundamental estar atento para os sintomas que indicam evolução da doença para formas mais graves e buscar atendimento médico adequado, visando reduzir risco de complicações e morte. O tratamento médico é essencial para monitorar e tratar possíveis complicações, além de fornecer hidratação adequada e intervenções necessárias.

6. A dengue só é uma preocupação durante o verão

Mito. Embora a epidemia de dengue seja mais comum no verão, a doença pode ocorrer durante o ano todo. Por isso, é essencial manter medidas preventivas constantemente para evitar surtos.

O uso do repelente é uma parte importante para a prevenção da dengue (Imagem: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock)

7. O uso de repelentes é importante para se proteger contra a dengue

Verdade. O uso de repelentes é uma parte importante da prevenção, porém, não é a única medida necessária. É crucial também eliminar focos de água parada, usar telas em janelas e adotar outras práticas para reduzir a presença do mosquito.

8. Apenas pessoas com sintomas graves precisam ir ao hospital

Mito. O Ministério da Saúde procurar imediatamente um serviço de saúde se apresentar febre de 39 °C a 40 °C, de início repentino, e pelo menos duas das seguintes manifestações:

Dor de cabeça;

Prostração (fraqueza extrema);

Dores musculares ou articulares;

Dor atrás dos olhos.

Adicionalmente, é fundamental estar atento para os sintomas que indicam evolução da doença para formas mais graves e buscar atendimento médico adequado, visando reduzir risco de complicações e morte.

9. A dengue é transmitida apenas por mosquitos infectados durante o dia

Mito. Embora o Aedes aegypti seja mais ativo durante o dia, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, ele também pode picar à noite em ambientes bem iluminados. Por isso, é importante usar repelentes e tomar medidas preventivas em todas as horas do dia.

10. A dengue pode ser contraída mais de uma vez

Verdade. A dengue pode ser contraída mais de uma vez, pois existem quatro sorotipos diferentes do vírus. A infecção por um sorotipo não garante imunidade contra os outros. Portanto, a prevenção deve ser mantida independentemente do histórico.

Por Pamela Moraes