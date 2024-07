7 benefícios da beterraba para a saúde

A beterraba é uma raiz tuberosa típica das regiões de clima temperado da Europa e pode ser consumida de diversas formas. Parte da família Quenopodiácea, assim como a acelga e o espinafre, ela é rica em nutrientes benéficos para a saúde. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), contém um alto teor de fibras alimentares, manganês, potássio e zinco. A seguir, confira algumas das vantagens de inserir este vegetal na dieta!

1. Diminui a pressão alta

A beterraba é rica em nitratos, que o corpo converte em óxido nítrico. Esta substância ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, o que melhora o fluxo sanguíneo, reduz a pressão arterial e, consequentemente, evita doenças. “A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a problemas fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são algumas das principais complicações da doença”, explica o cardiologista Allan Cembranel.

2. Aumenta a imunidade

Essa hortaliça roxa pode contribuir para o aumento da imunidade devido aos seus nutrientes e compostos bioativos, como vitamina C, ferro e zinco, cruciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

Ela também é fonte de antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação e protegem as células do sistema imunológico. “Os alimentos antioxidantes combatem os radicais livres, aumentam a resistência do organismo e impedem infecções virais e bacterianas”, explica a nutricionista Andreia Camilla Oliveira.

3. Previne a anemia

A beterraba é uma excelente opção para auxiliar na prevenção da anemia, pois contém vitamina B9 e vitamina C, dois nutrientes importantes para a absorção de ferro não-heme (ferro de origem vegetal), bem como fundamental para a produção e manutenção de novas células, incluindo os glóbulos vermelhos.

“O ácido fólico é a forma sintética da vitamina B9, também conhecida como folato. Essa substância é uma vitamina do complexo B imprescindível para a formação de glóbulos vermelhos e para o crescimento e função celular saudável”, diz a nutricionista Alessandra Feltre.

4. Melhora o desempenho físico

A dilatação dos vasos sanguíneos pelo óxido nítrico não só reduz a pressão alta como também melhora o desempenho físico durante a prática de exercícios. Isso se deve ao fato de a substância melhorar o fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigênio aos músculos, o que aumenta a eficiência muscular e reduz a fadiga, permitindo que os atletas mantenham a performance por mais tempo.

Estudo revela que a betanina, presente na beterraba, pode ser uma promissora inibidora de reações químicas no cérebro associadas ao Alzheimer (Imagem: r.classen | Shutterstock)

5. Favorece a função cognitiva

Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida, em Tampa, a betanina, composto que dá cor a beterraba, pode ser uma promissora inibidora de certas reações químicas no cérebro, que estão associadas à progressão da doença de Alzheimer. A descoberta, conforme o estudo, é um importante impulso para o desenvolvimento de medicamentos que podem aliviar o efeito a longo prazo da doença.

“Este é apenas um primeiro passo, mas esperamos que nossas descobertas encorajem outros cientistas a procurar estruturas semelhantes à betanina que possam ser usadas para sintetizar drogas que possam tornar a vida um pouco mais fácil para aqueles que sofrem desta doença”, disse o autor principal do estudo Li-June Ming.

6. Mantém a saúde ocular

Um dos principais componentes benéficos da beterraba para a saúde dos olhos é a luteína, um antioxidante carotenóide que desempenha um papel importante na proteção da retina e na filtragem da luz azul nociva. A hortaliça também é rica em vitamina A, fundamental para a manutenção da córnea, a camada externa do olho, e a sua deficiência pode levar a problemas de visão, como a cegueira noturna.

7. Regula o trânsito intestinal

A beterraba auxilia na melhora da digestão, principalmente devido ao seu alto teor de fibra dietética, que ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo constipação e promovendo evacuações regulares. “A fibra é importante porque nós, humanos, não somos capazes de digerir a maioria das fibras presentes nas frutas, verduras e cereais integrais (celulose), assim ela permanece no interior do nosso intestino até o momento da eliminação, retendo água no nosso bolo fecal e tornando-o mais pastoso, o que facilita o transporte até o reto e a sua posterior eliminação através da defecação”, explica Danilo Munhóz, médico coloproctologista de Brasília.

Como consumir a beterraba?

A beterraba pode ser consumida de várias maneiras, permitindo que você aproveite seus benefícios nutricionais de formas diversificadas e saborosas: