As tartarugas são répteis pertencentes à ordem Testudines, conhecidos por seu casco protetor rígido. Esses animais existem há milhões de anos, evidenciando sua incrível capacidade de adaptação. Além disso, há uma diversidade impressionante de espécies: são 250 aquáticas, 60 terrestres e 7 marinhas (5 destas ocorrem no litoral brasileiro: a tartaruga-cabeçuda, a tartaruga-de-pente, a tartaruga-verde, a tartaruga-oliva e a tartaruga-de-couro).

Abaixo, confira 8 curiosidades sobre as tartarugas!

1. Longevidade

As tartarugas são animais que impressionam por sua longevidade. Algumas espécies, como as tartarugas-gigantes-de-galápagos, podem viver mais de 100 anos. A expectativa de vida longa desses seres vivos é atribuída ao metabolismo lento e à capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais.

2. Casco como proteção

O casco é uma característica bem distinta das tartarugas. Essa estrutura serve como proteção contra predadores. Além disso, é composta por 50 a 60 ossos fundidos, incluindo as costelas e a espinha, abrigando órgãos vitais destes animais.

3. Respiração subaquática

Algumas espécies, como a tartaruga-pintada, podem respirar debaixo d’água. Isso porque elas conseguem extrair oxigênio da água por meio de um órgão chamado cloaca. Esse método de respiração auxilia na sobrevivência em ambientes aquáticos, especialmente durante longos períodos de submersão.

As tartarugas marinhas utilizam o campo magnético da Terra para se localizarem (Imagem: T99Image | Shutterstock)

4. Navegação precisa

Em geral, as tartarugas marinhas têm uma habilidade incrível de navegação. Conforme um estudo publicado na revista Current Biology, elas utilizam o campo magnético da Terra como uma espécie de “GPS natural”. Assim, elas conseguem migrar milhares de quilômetros para retornar às praias onde nasceram para desovar.

5. Dieta variada

A dieta não é igual para todas as tartarugas. Algumas espécies são herbívoras, alimentando-se principalmente de plantas aquáticas e algas, enquanto outras são carnívoras, comendo pequenos animais, peixes e invertebrados. Existem também as onívoras, que combinam ambos os tipos de alimentos.

6. Determinação de sexo pela temperatura

A temperatura do ninho é o que determina o sexo dos filhotes de tartarugas marinhas. Temperaturas mais altas tendem a produzir mais fêmeas, enquanto as baixas produzem mais machos. Isso torna o sexo desses seres vivos vulnerável às mudanças climáticas.

7. Adaptações ao ambiente

As tartarugas são animais que desenvolveram várias adaptações para sobreviver em diferentes ambientes. Por exemplo, as de água doce têm patas com membranas para nadar, enquanto as terrestres têm patas robustas para cavar e caminhar em terra firme.

8. Regeneração de casco

Um fato interessante é que o casco das tartarugas tem a capacidade de regenerar-se até certo ponto. Se uma parte for danificada, as células ósseas podem se regenerar e reparar o dano ao longo do tempo. No entanto, quando os estragos são extensos podem ser fatais ou deixar o animal vulnerável a infecções.