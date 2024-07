Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com suas características e personalidades únicas. A TICA (The International Cat Association), por exemplo, reconhece 73. Todavia, esse número pode ser ainda maior, uma vez que novas raças estão sempre sendo desenvolvidas.

Enquanto algumas, como o siamês e o persa, são amplamente reconhecidas, outras são menos conhecidas, mas igualmente cativantes. Mesmo que menos comuns, elas podem surpreender e encantar. Por isso, abaixo, confira 8 raças de gato pouco conhecidas!

1. Sokoke

Gatos sokoke são ativos, ágeis e gostam de escalar (Imagem: omerfarukguler | Shutterstock)

O sokoke é um gato originário do Quênia. Ele é de porte médio, tem pelagem curta e rajada, corpo magro e musculoso. É um bichano ativo, ágil e gosta de escalar. Apesar de independente, se mostra afetuoso com seus tutores e costuma miar bastante ou dar pequenas cabeçadas para chamar atenção.

2. Khao manee

Gatos da raça khao manee se destacam por sua pelagem branca pura e brilhante (Imagem: bamgraphy | Shutterstock)

O gato da raça khao manee é originário da Tailândia. Ele se destaca pela pelagem branca pura e brilhante, que é curta, macia e de textura sedosa. Esse felino possui o corpo magro e bem musculoso. É social, inteligente e vocal. Apegado aos tutores, ele se dá bem com crianças e outros animais.

3. Serengeti

Gatos serengeti se assemelham a um serval em miniatura (Imagem: LTim | Shutterstock)

O serengeti é um gato originário dos Estados Unidos. Ele se assemelha a um serval em miniatura. Possui pelagem dourada com manchas escuras e olhos grandes e amarelados. Muito ativa e brincalhona, essa é uma raça que gosta de escalar e correr, além de ser sociável e afetuosa.

4. Peterbald

Gatos peterbald são conhecidos por sua pele sem pelos ou com pelagem curta e fina (Imagem: Viorel Sima | Shutterstock)

Originário da Rússia, o peterbald é uma raça elegante e esbelta, conhecida por sua pele sem pelos ou com uma pelagem curta e fina, com uma textura semelhante a um pêssego. É um gato inteligente, enérgico e afetuoso, que adora a companhia de seus tutores e se dá bem com outros animais.

5. Kurilian bobtail

Gatos da raça kurilian bobtail têm a cauda curta e tufada (Imagem: Natalia Fedosova | Shutterstock)

Originário das Ilhas Curilas, arquipélago na Rússia, o kurilian bobtail é um gato de cauda curta e tufada, pelagem espessa (curta ou longa) e corpo robusto. É um bichano que tem forte instinto de caça e se destaca como bom nadador. Além disso, é independente, mas leal aos tutores e se dá bem com crianças e outros animais.

6. Chausie

Gatos da raça chausie são resultado do cruzamento de gatos domésticos com gatos da selva (Imagem: Tania__Wild | Shutterstock)

A história do chausie remonta à época dos antigos egípcios. Isso porque ele é resultado do cruzamento de gatos domésticos com gatos da selva. É um felino grande, atlético, com orelhas pontudas e pelagem curta variada em tons de marrom. Muito ativo, inteligente e social, ele precisa de bastante espaço para correr e brincar.

7. American wirehair

Gatos da raça american wirehair se destacam por sua pelagem ondulada e áspera (Imagem: Fernando Calmon | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o american wirehair é um gato que se destaca por sua pelagem ondulada e áspera. É um felino de tamanho médio a grande e corpo musculoso. Brincalhão, curioso, afetuoso e bom companheiro, ele se adapta bem em família com crianças e outros animais de estimação.

8. LaPerm

Gatos LaPerm encantam com sua pelagem encaracolada (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O LaPerm é um gato originário dos Estados Unidos. Sua principal característica é a pelagem encaracolada – que pode ser longa ou curta –, macia, solta e afastada do corpo. É conhecido por seu temperamento afetuoso e personalidade amigável. É um animal extremamente carinhoso e gosta de estar perto de seus tutores.