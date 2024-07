4 características do cachorro da raça buldogue inglês

O buldogue inglês, também conhecido apenas como buldogue, é um cachorro originário da Inglaterra, onde era criado inicialmente para um brutal esporte, chamado bull-baiting, que envolvia o confronto entre cães e touros. Nessa época, era robusto, corajoso e possuía uma mandíbula forte, características necessárias para enfrentar touros. Além disso, também era utilizado em rinhas de cachorro.

Com a proibição do bull-baiting em 1835, a raça passou por transformações. Criadores começaram a selecionar cachorros com temperamentos mais dóceis, visando transformar o buldogue em um companheiro afetuoso e leal.

A seguir, conheça algumas características interessantes da raça buldogue inglês!

1. Aspectos físicos

O buldogue inglês tem um corpo compacto e musculoso, com uma estrutura robusta e um peito largo. É um cachorro de porte médio, pesando entre 23 e 25 kg e medindo cerca de 35 cm. Seu focinho é curto e achatado, o que lhe dá a expressão enrugada e um tanto carrancuda.

As bochechas apresentam um formato arredondado e caído, enquanto o nariz destaca-se por ser grande e geralmente preto. Os olhos têm uma forma redonda e um tamanho médio. As orelhas, pequenas e finas, dobram-se para trás. As patas, fortes e curtas, sustentam uma cauda naturalmente curta, frequentemente torcida ou curvada.

As características mais marcantes são as rugas profundas na testa e ao redor do rosto, com a pele solta em volta do pescoço. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a pelagem é macia, lisa e tem diferentes tonalidades, podendo variar entre vermelho, fulvo, marrom-claro, branco e malhado.

2. Temperamento e personalidade

Esta raça se destaca por seu temperamento dócil e personalidade afetuosa, características que tornam o cachorro um excelente companheiro de família. Apesar de sua aparência intimidadora, ele é geralmente gentil, calmo e extremamente leal aos seus tutores. Adora estar na companhia das pessoas e um bom cafuné. Além disso, se dá bem com crianças, sendo bastante brincalhão.

O buldogue inglês tende a ser preguiçoso, preferindo cochilos confortáveis a exercícios vigorosos, embora pequenas caminhadas diárias sejam importantes para sua saúde. Ele também é corajoso e determinado, mas muitas vezes teimoso, o que pode exigir uma abordagem firme no treinamento.

Buldogue inglês precisa de uma dieta equilibrada devido à facilidade para ganhar peso (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Devido à facilidade de ganho de peso, é essencial fornecer uma dieta equilibrada, nutritiva e controlada para o buldogue inglês. Além disso, a estrutura facial achatada da raça pode levar a problemas respiratórios. Assim, exercícios moderados são importantes para manter a saúde cardiovascular e o peso adequado sem sobrecarregar o sistema respiratório.

Ademais, visitas frequentes ao veterinário também são indispensáveis para monitorar condições comuns no buldogue inglês, como displasia de quadril, problemas oculares e alergias devido às dobras na pele.

4. Educação e socialização

Desde filhote, é importante socializar gradual e positivamente o buldogue inglês, expondo-o a diferentes pessoas, animais e ambientes para evitar a timidez ou o comportamento agressivo. Ele é um cachorro inteligente, mas pode ser teimoso, o que requer paciência e consistência no treinamento. Nesse sentido, os métodos de reforço positivo, como petiscos e elogios, são particularmente eficazes para motivá-lo. Além disso, treinamentos curtos e variados ajudam a manter seu interesse e evitam a frustração.