12 dicas para tornar a rotina de estudos mais eficiente

O estudo é a chave para ser aprovado no vestibular ou em um concurso público. No entanto, nem sempre é fácil manter uma rotina eficiente de estudos. O professor Pablo Jamilk, que há mais de dez anos dá aulas na internet, comenta que é muito comum ouvir seus alunos reclamando que não conseguem se concentrar nos estudos, que não encontram tempo e que, por vezes, o cansaço não permite que mantenham uma rotina de estudos.

Por isso, o professor, o qual sempre compartilha dicas preciosas de português na internet, lista 12 sugestões de como aumentar o desempenho nos estudos. Confira!

1. Tenha um horário regular de estudos e mantenha-o consistente

Programe-se para todo dia, naquela mesma hora, se sentar e iniciar seus estudos. Coloque este momento na sua agenda como prioridade para não dar margem à preguiça, que fará com que você cancele esse momento com facilidade.

2. Crie um ambiente de estudos confortável e sem distrações

Evite estudar na sala de estar com outros familiares e saia de perto da TV ou do celular, que podem facilmente roubar sua atenção. Opte por um lugar silencioso e calmo.

3. Utilize métodos de estudos eficazes

Uma forma de fixar conteúdos na mente é escrevendo sobre o que você vem estudando. Faça anotações em um quadro, escreva em post-it e coloque em um local onde você estará sempre visualizando, para facilitar a memorização daquele conteúdo.

4. Mantenha-se hidratado e bem alimentado

Muita gente que se senta para estudar esquece que uma boa alimentação e se manter hidratado vai ajudar o cérebro a se concentrar no que realmente importa. Deixe refeições simples e saudáveis preparadas, não caia na besteira de ingerir junk food apenas pela praticidade. Se quer um lanche rápido e prático, coma frutas.

Relaxar o corpo e a mente é importante para o aprendizado (Imagem: 2shrimpS | Shutterstock)

5. Descanse a mente regularmente

Descanse fazendo pausas curtas e atividades relaxantes. Relaxar o corpo e a mente são parte importante do aprendizado. Um aluno bem descansado consegue absorver com mais rapidez e facilidade os conteúdos estudados.

6. Utilize recursos adicionais

Utilize recursos adicionais, como livros, aulas on-line e grupos de estudo. Não se limite! Procure na internet pessoas que estão estudando o mesmo tema que você, troque informações, busque indivíduos que vão lhe agregar conhecimento e ajudar na sua caminhada. Atualmente, também há milhares de videoaulas gratuitas na internet que ajudam na hora dos estudos.

7. Aprenda a concentrar-se nas tarefas de estudo sem distrações

Quando se sentar para estudar, não fique de conversa aleatória com ninguém. Concentre-se. Avise à sua família sobre a importância daquele momento para que você não seja interrompido.

8. Fixe metas realistas e mensuráveis para seus estudos

Dentro da sua realidade, procure estabelecer uma quantidade de horas semanais para os estudos. Busque algo palpável e possível, garantindo que você vai estudar, se dedicar e ter tempo para outras atividades importantes para seu bem-estar físico e social. Programe aulas visando tirar dúvidas com professores experientes, assim você não seguirá sua jornada com lacunas em branco ou assuntos que não entendeu perfeitamente.

9. Aprenda a gerenciar o seu tempo de maneira eficiente

Aproveite as horas livres do seu dia para estudar. O tempo no transporte público pode ser uma oportunidade de ler um livro que está atrasado, por exemplo. Deixe as redes sociais de lado por um tempo e foque o que realmente importa.

10. Mantenha uma atitude positiva durante o processo de estudo

Não tenha os estudos como um fardo, entenda que eles são a chave para seu futuro de sucesso. Isso vai facilitar sua jornada.

11. Ensine o conteúdo

Ensinar exige que você organize e articule a informação de maneira clara e lógica, o que ajuda a consolidar o conhecimento na sua própria mente. Além disso, ao explicar um conceito para outra pessoa, você pode perceber quais partes do material não entende completamente, permitindo que volte e revise esses pontos.

12. Estabeleça recompensas

Recompensas servem como um incentivo para se manter motivado. Saber que há uma recompensa aguardando pode tornar o processo de estudo mais agradável e algo pelo que ansiar. Isso também ajuda a criar um ciclo de reforço positivo, tornando mais fácil desenvolver e manter hábitos de estudo regulares.