Apesar de parecer que a pele fica mais ressecada nos dias frios, o tempo seco não é o único responsável. “À medida que as temperaturas caem durante os meses mais frios, a umidade do ar também cai e isso deixa a pele mais seca, o que se agrava mais com alguns hábitos como banho quente, falta de uma rotina de cuidados e má alimentação”, esclarece a dermatologista Dra. Mônica Aribi.

A médica ainda explica que a crença de que a pele oleosa não precisa ou não pode ser hidratada é um mito. Isso porque a oleosidade é diferente de hidratação. “Enquanto o primeiro se refere ao excesso de sebo, o segundo trata da quantidade de água na pele”, diferencia. Além disso, os tratamentos para acne, por exemplo, ressecam muito a pele, o que evidencia a necessidade de hidratação.

A seguir, a dermatologista Dra. Mônica Aribi lista 8 dicas para manter a pele hidratada nos dias frios. Confira!

1. Aplique creme e gel hidratante

Os cremes e os géis conferem alívio imediato e evitam a perda de água transepidermal. “Na hidratação por oclusão, os ativos presentes no cosmético são capazes de promover uma redução da evaporação da água no estrato córneo e manter a umidade das camadas mais profundas, graças à presença de óleos. Ela é mais indicada para peles secas”, diz a Dra. Mônica Aribi.

Na composição desses cosméticos, são encontrados aminoácidos, ureia e ácido hialurônico, considerados hidratantes biológicos. “As peles que mais se beneficiam desse tipo de ação são as normais e secas. Dessa forma, é muito importante que as peles mais secas apostem em cremes mais ricos e nutritivos, com ômegas em associação a ingredientes clássicos como ácido hialurônico. Enquanto isso, as peles oleosas devem usar produtos que confiram hidratação prolongado e controle do brilho, geralmente em versões oil-free”, explica a especialista.

2. Cuidado com o banho

Pode até ser prazeroso, mas o banho longo e quente tende a deixar a pele ainda mais seca. “O banho deve ser curto e na temperatura certa, mais intermediária. Aproveite os minutos depois do banho, em que a pele ainda está mais receptiva, e aplique uma camada leve de óleo corporal, seguida por um creme ou loção para o corpo. Isso vai ajudar o hidratante a penetrar”, explica a dermatologista.

3. Utilize máscara facial

Uma máscara hidratante pode servir como um ritual semanal e te ajudará a relaxar. “As máscaras são úteis porque são oclusivas, o que significa que introduzem vigorosamente os ingredientes hidratantes na pele. O mesmo vale para o seu cabelo”, diz a profissional.

Aplicar creme em todo o corpo é importante para manter a pele saudável (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)

4. Preocupe-se com todas as áreas do corpo

Há uma solução fácil para mãos, joelhos, cotovelos e pés ásperos no inverno. “O grande segredo é, após a esfoliação realizada durante o banho, aplicar um creme rico em ureia, óleos como o de abacate, macadâmia, amêndoas, maracujá ou uvas e manteigas como a de karité, cupuaçu ou manga”, explica a Dra. Mônica Aribi.

Segundo a dermatologista, no caso dos pés, as meias de algodão podem ajudar a potencializar a ação dos ativos. “[Deve-se] colocar meia de algodão por trinta minutos para aumentar a absorção dos ativos e potencializar a ação de hidratação, regeneração e nutrição local”, afirma. Já nas mãos, a luva pode ser uma opção para fazer a oclusão e potencializar a ação dos ativos.

5. Use protetor labial

Se o seu lábio está ressecado, nada de passar a língua! O melhor a fazer é usar um protetor labial. “A saliva tem um pH mais ácido e isso leva a uma dermatite constante que piora ainda mais o ressecamento. Há aquela sensação imediata de que houve um umedecimento da região, mas logo depois acontece a formação de microfissuras, de ardência e vermelhidão local”, afirma a especialista.

A médica recomenda usar hidratantes à base de vitamina E, pró-vitamina B5, de manteigas de karitê e cacau. “Devem ser formulações ricas em vitaminas e antioxidantes que ajudam no reparo, no sentido de evitar a inflamação”, afirma.

6. Beba água e consuma alimentos saudáveis

Segundo a Dra. Mônica Aribi, o consumo de frutas e vegetais ricos em água pode ajudar a hidratar a pele, pois fornecem hidratação a todas as células do corpo. “A hidratação interna com ingestão de água adequada e alimentação natural e saudável hidrata de dentro para fora. Suplementos também podem ser recomendados pelos médicos”, diz a profissional.

Conforme explica a dermatologista, a maioria dos nutricosméticos possui fórmulas capazes de ajudar a hidratar a pele. “Componentes como vitamina E, colágeno marinho, licopeno e betacaroteno podem ajudar tanto na hidratação como no fortalecimento da barreira da pele. O ômega 3, por exemplo, promove hidratação de dentro para fora”, afirma.

7. Melhore o ar do seu quarto

Juntamente ao ar seco, o calor do aquecedor é um dos principais fatores que diminuem a hidratação. “Para resolver esse problema, coloque um umidificador de ar no seu quarto. Sua pele vai agradecer pela manhã”, esclarece a dermatologista.

8. Proteja a pele do vento frio

O vento frio pode evaporar rapidamente a umidade da pele, levando ao ressecamento. Ao protegê-la com roupas adequadas, você reduz essa perda de umidade. Além disso, a prática evita efeitos irritantes que contribuem para o ressecamento e o desconforto.

Por Maria Paula Amoroso e Redação EdiCase