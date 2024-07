Veja alimentos que favorecem e prejudicam o intestino

Manter a saúde do intestino é fundamental para a saúde geral, uma vez que este órgão desempenha um papel importante em diversos aspectos do funcionamento do corpo. Conforme a nutricionista Juliana Vieira, o intestino possui cerca de 100 milhões de neurônios conectados ao cérebro.

“Viver com um hábito intestinal adequado representa uma peça fundamental para o nosso bem-estar, além de contribuir na prevenção de doenças intestinais e desempenhar importante papel no sistema imunológico. Nosso cérebro e intestino estão ligados; por isso, falamos que o intestino é nosso segundo cérebro”, explica.

Para garantir a saúde do intestino, é essencial cuidar da alimentação, pois o que comemos tem um impacto direto na composição e funcionamento da microbiota intestinal, além de influenciar o processo digestivo como um todo. “Manter uma dieta equilibrada, rica em fibras, frutas, vegetais e alimentos fermentados pode ajudar a promover a saúde intestinal”, explica a nutricionista.

Alimentos ricos em fibras são importantes para garantir a saúde intestinal (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

Alimentos benéficos para o intestino

Segundo Juliana Vieira, para manter o intestino é fundamental inserir na dieta alimentos ricos em fibras, tais como:

Frutas frescas: laranja, mexerica com bagaço, mamão, figo, ameixa, manga, kiwi, abacaxi, uva, entre outras.

laranja, mexerica com bagaço, mamão, figo, ameixa, manga, kiwi, abacaxi, uva, entre outras. Frutas secas: ameixa-preta, damasco, figo seco, uva-passa.

ameixa-preta, damasco, figo seco, uva-passa. Cereais integrais: farelo de aveia ou de trigo, gérmen de trigo, linhaça, pão integral, arroz integral.

farelo de aveia ou de trigo, gérmen de trigo, linhaça, pão integral, arroz integral. Leguminosas : feijão, lentilha, grão-de-bico, soja.

: feijão, lentilha, grão-de-bico, soja. Hortaliças: berinjela, brócolis, vagem, aspargo, alcachofra e verduras (preferencialmente cruas, como chicória, escarola, alface e rúcula).

Além disso, é importante manter-se hidratado com o consumo regular de água, que também contribui com o funcionamento do intestino e eliminação de toxinas. Existe uma recomendação geral de aproximadamente 35 ml por cada kg de peso, ou seja, uma pessoa com 65 kg deve tomar aproximadamente 2,27 litros de água por dia, por exemplo. Assim, a quantidade necessária está associada a cada condição individual.

Alimentos que podem prejudicar o intestino

Assim como existem alimentos benéficos para o intestino, há também aqueles que podem prejudicar a saúde intestinal e, consequentemente, o funcionamento adequado do corpo. São eles:

Alimentos processados: ricos em aditivos, conservantes e açúcares refinados;

ricos em aditivos, conservantes e açúcares refinados; Frituras: alimentos fritos são difíceis de digerir e podem causar inflamação;

alimentos fritos são difíceis de digerir e podem causar inflamação; Laticínios: para algumas pessoas, especialmente aquelas com intolerância à lactose, podem causar problemas digestivos;

para algumas pessoas, especialmente aquelas com intolerância à lactose, podem causar problemas digestivos; Glúten: pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca devem evitá-lo;

pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca devem evitá-lo; Alimentos ricos em açúcar: podem causar desequilíbrio na flora intestinal;

podem causar desequilíbrio na flora intestinal; Carnes processadas : alimentos como salsichas, bacon e presunto são ricos em gorduras saturadas e conservantes que prejudicam o intestino;

: alimentos como salsichas, bacon e presunto são ricos em gorduras saturadas e conservantes que prejudicam o intestino; Alimentos ricos em gordura saturada: podem aumentar a inflamação no intestino ;

podem aumentar a inflamação no ; Bebidas alcoólicas: o consumo excessivo de álcool pode irritar e inflamar o revestimento intestinal;

o consumo excessivo de álcool pode irritar e inflamar o revestimento intestinal; Adoçantes artificiais: alguns deles podem alterar a microbiota intestinal.

Por Thiago Martins e Redação EdiCase