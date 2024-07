8 curiosidades sobre a habilidade de saltar dos gatos

Os gatos são animais que têm uma habilidade de saltar incrível, destacando-se como verdadeiros acrobatas do mundo animal. Eles são capazes de realizar saltos altos e longos com precisão, graça e segurança, encantando qualquer observador. Por isso, a seguir, confira 8 curiosidades sobre essa extraordinária capacidade dos bichanos!

1. Habilidade de saltar grandes alturas

Os gatos conseguem pular até cinco vezes a altura do próprio corpo em um único salto, ou seja, um bichano médio pode pular cerca de 1,5 metros de altura com facilidade. Além disso, são paraquedistas natos! O recorde de altura de queda a que um gato sobreviveu foi de 18 andares.

2. Músculos poderosos

A força dos saltos dos gatos vem de seus músculos das patas traseiras, localizados nas coxas e panturrilhas, que são extremamente poderosos. Eles permitem que os bichanos gerem a força necessária para impulsionar seus corpos para cima e para frente. Por isso, quando um gato se prepara para saltar, ele agacha para acumular energia nos músculos das patas traseiras e, em seguida, os estende rapidamente para pular.

3. Equilíbrio incrível

Os gatos possuem um sentido de equilíbrio altamente desenvolvido. Isso acontece, em parte, graças ao sistema vestibular, um conjunto de órgãos no ouvido responsável por manter a postura e equilíbrio da cabeça e corpo dos bichanos. Isso os ajuda a realizar saltos precisos e a aterrissar suavemente, mesmo em superfícies estreitas.

4. Cauda como ferramenta de equilíbrio

A cauda também auxilia os gatos no equilíbrio na hora do salto. Isso porque ela atua como um contrapeso, ajudando a estabilizar o corpo e a manter o equilíbrio no ar. Ao ajustar a posição da cauda, eles podem controlar e corrigir a trajetória, realizando mudanças rápidas de direção enquanto estão em movimento.

A visão dos gatos permite que eles tenham uma percepção tridimensional do espaço para saltar com segurança (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

5. Percepção de profundidade

A visão dos gatos permite julgar com precisão a distância e a altura dos objetos ao seu redor. Com uma percepção tridimensional do espaço, eles conseguem planejar o salto, calculando exatamente quanta força e altura precisam para alcançar o destino desejado. Além disso, a percepção de profundidade ajuda a avaliar possíveis obstáculos e escolher o melhor trajeto, garantindo que possam saltar com segurança e aterrissar de forma controlada.

6. Flexibilidade extraordinária

A coluna vertebral dos gatos é extremamente flexível, permitindo uma ampla gama de movimentos. Isso faz que eles arqueiem as costas e estendam as patas com facilidade, acumulando energia muscular antes de um salto e executando o movimento com precisão.

7. Patas amortecedoras

As patas dos gatos possuem almofadas espessas que funcionam como amortecedores naturais. Elas ajudam a absorver o impacto quando os bichanos aterrissam, protegendo as articulações e os ossos de danos que podem ser causados.

8. Habilidade de virar no ar

A habilidade dos gatos de virar no ar, conhecida como “reflexo de endireitamento”, é fundamental para a segurança e a eficácia de seus saltos. Quando o bichano se encontra de cabeça para baixo durante um salto ou uma queda, por exemplo, utiliza este reflexo automático para girar o corpo rapidamente e aterrissar de pé.