9 dicas para se preparar e ter sucesso no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Com a nota obtida no exame, é possível se candidatar a vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece acesso a diversas instituições federais e estaduais.

Além disso, a pontuação também é utilizada por muitas universidades privadas no processo de seleção de novos alunos, seja para ingresso direto ou como parte do critério de concessão de bolsas de estudo e financiamento estudantil, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Em 2024, as provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro e o resultado oficial sairá em 13 de janeiro de 2025. Ao todo, mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos e vão responder a 180 questões objetivas; que se dividirão entre os cadernos de Ciência Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática e uma redação dissertativa-argumentativa.

Prepare-se para o Enem

Para se preparar com calma e se destacar em meio aos demais candidatos, Marcela Ribeiro Antunes, coordenadora pedagógica do Ensino Médio e Educação Bilíngue do Colégio Integrado, de Campo Mourão (PR) – instituição que congrega o Centro Universitário Integrado –, lista algumas dicas. Confira!

1. Conheça detalhes da prova

Um importante passo inicial é entender os detalhes principais das provas, tais como datas, horário inicial e de término, a divisão dos dias por áreas do conhecimento e a estrutura da avaliação. Compreender essas características do Enem ajuda a organizar a rotina e dá convicção de que você está se preparando do jeito certo.

Até dia 3 de novembro, restam um pouco mais de 100 dias para se preparar com calma. Depois da rotina estabelecida, é hora de cumprir as etapas.

2. Estude, mas também descanse

Considerando que são quatro áreas do conhecimento, organize cada uma delas de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, pratique a redação e o simulado completo, ficando de olho no tempo de produção da prova e de cada questão. Use o sábado e o domingo para o descanso, que é fundamental.

3. Tenha metas diárias e semanais

Além de criar o cronograma de estudo diário e semanal (e segui-lo), é importante saber qual a sua forma mais eficaz de aprendizagem. Há algumas perguntas que podem ser feitas para guiar essa situação: você fixa o conteúdo e se concentra melhor com leitura e marcação? Com resumos ou mapas mentais? Com videoaula teórica? Ou fixa melhor quando você ensina outra pessoa ou resolve questões e exercícios?

Independentemente da forma de estudo, é necessário traçar uma meta para o dia e a semana. Permita se recompensar pelos resultados atingidos e respeitar o momento de descanso; seja nas pausas diárias para se alimentar e relaxar um pouco ou naquela pausa da semana (como sábado e domingo) para descomprimir.

Nas vésperas das provas, é melhor relaxar do que tentar estudar todo o conteúdo de última hora (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. Evite surpresas

Nas vésperas das provas, não adianta achar que vai conseguir estudar todo o conteúdo em uma ou duas semanas. Não adianta “se matar de estudar” neste momento. No dia anterior ao da avaliação, tenha um dia de relaxamento; afinal, você já fez sua parte.

5. Separe os documentos

Outra falha comum envolve as “correrias de última hora”. Para evitá-las, separe documento de identificação original com foto, caneta esferográfica preta, garrafinha de água transparente e lanche. Escolha uma roupa confortável para vestir no dia seguinte e não perder tempo quando acordar.

É interessante também se organizar em relação ao deslocamento; sempre considerando que você deve chegar com antecedência ao local de prova. Nas grandes metrópoles, o gasto de tempo com o trânsito, ônibus, metrô e carros de aplicativos precisa ser considerado. Se o dia estiver chuvoso, o tempo de deslocamento pode ser ainda maior!

6. Alimente-se bem

Evite alimentos gordurosos que podem causar mal-estar. Por conta da ansiedade, algumas pessoas tendem a exagerar na comida. A recomendação é fazer refeições leves e saudáveis.

7. Durma cedo

Dormir cedo é necessário. Tenha pelo menos 8 horas de sono. Evite as telas (celulares, tablets, notebooks, computadores, televisores) para que o cérebro e o corpo consigam descansar e sintam-se dispostos no dia seguinte.

8. No dia da prova

Agora é a hora de aplicar todo o conhecimento que você adquiriu. “Na hora da prova, lembre-se de que você está preparado e já sabe os macetes. Confie em você e em sua rotina de estudos”, complementa a coordenadora pedagógica Marcela Ribeiro Antunes.

Antes de começar, faça leves exercícios de respiração para controlar o nervosismo e evitar a ansiedade. O “apagão ou branco na hora da prova” costuma acontecer para quem não fez sua parte com antecedência e da maneira correta.

A avaliação será longa. Por isso, use estratégias de manutenção e economia do tempo, como focar as instruções e fazer uma leitura seletiva para entender o que é realmente essencial para responder a cada questão. Lembre-se de que muitas vezes não será preciso ler o texto-base inteiro para atender ao comando das perguntas.

O lanche – que pode ser uma fruta, biscoito, chocolate, barrinha de cereal – deve ser fácil de carregar e é um poderoso aliado, junto à água mineral, que ajuda na hidratação.

9. Administre o tempo

No primeiro dia da prova – que tem duração de 5 horas e 30 minutos, 90 questões e mais a redação –, o ideal é utilizar menos de 3 minutos por questão e 1h para a redação. Administre o tempo para fazer todas as atividades dentro do prazo.

Para o segundo dia de prova – que tem 5 horas de duração e 90 questões –, também são cerca de 3 minutos por questão.

Nos dois dias, a dica é começar pela área com a qual você tem mais afinidade, pois gastará menos tempo em cada questão. A sensação de “já ter respondido às perguntas” ajuda emocionalmente.

Por Marlise Groth