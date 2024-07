Veja os temas de Geografia mais cobrados no Enem

Apesar de diferentes temas de Geografia já terem sido cobrados ao longo dos anos no caderno de Ciências Humanas e Suas Tecnologias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), alguns deles costumam aparecer com certa frequência. Portanto, conhecer quais são e incluí-los na sua lista de estudo é fundamental para a hora da prova.

Três principais eixos cobrados

Geografia Física: é o estudo das condições da natureza ou paisagem natural (atenção sobre o relevo do Brasil);

Geografia Humana e Econômica Brasileira: analisa as características da população brasileira, a diversidade étnica e cultural, os aspectos socioeconômicos e quantitativos, a distribuição populacional e a divisão regional;

Geografia Humana e Econômica Global: analisa as características da população de um modo geral, pelo mundo, concretizando ações globais sobre economia e espaço.

Eixos geográficos estão interligados a outras disciplinas

Além dos temas de geografia serem cobrados especificamente na prova de geografia, eles também podem aparecer em questões de outras matérias. Por se tratar de uma prova altamente interdisciplinar, os eixos geográficos serão interligados a outras disciplinas.

“A geografia física, por exemplo, costuma ser ligada a temas das ciências exatas com frequência. Outras vezes, os temas geográficos podem ser subentendidos em questões de história, sociologia e, até mesmo, literatura. Atenção e foco são primordiais para entender o enunciado e responder corretamente”, explica o professor de Geografia Leonardo Silvério.

Desmatamento e mudanças climáticas estão entre os assuntos de Geografia mais cobrados no vestibular (Imagem: Jonathan Yee | Shutterstock)

Questões abordadas nos principais eixos

Dentro dos eixos de Geografia Física e Humana, as questões ambientais e sociais costumam ser muito abordadas. De acordo com o professor Leonardo Silvério, o desmatamento, as mudanças climáticas e as transformações políticas, sociais e econômicas que ocorreram no Brasil e no mundo durante o século XX, com foco nos seus efeitos no século XXI, devem ser as principais linhas estudadas pelos vestibulandos.

Temáticas abordadas regularmente

Além das questões principais trazidas acima, Marum Mellen, professor de Geografia, cita outras temáticas muito cobradas no Enem: