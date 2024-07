13 esportes olímpicos beneficiados pelo pilates

Os atletas que competem nos Jogos Olímpicos necessitam de um preparo intenso, tanto físico, com treinos rigorosos, quanto psicológico. A flexibilidade dos competidores se mostra um diferencial crucial no desempenho. Afinal, a capacidade de se adaptar a diversas situações e movimentos aprimora a execução de suas modalidades esportivas e ajuda a prevenir lesões.

Benefícios do pilates para os atletas

Segundo a fisioterapeuta e professora da Pure Pilates Josi Araújo, os atletas olímpicos podem se beneficiar do pilates, pois ajuda a fortalecer os músculos aumentando a flexibilidade, o que é crucial para a maioria dos esportes olímpicos.

“Além disso, também podemos enfatizar o fortalecimento do core, que inclui os músculos abdominais, dorsais e pélvicos. Um core forte melhora a estabilidade, o equilíbrio e a eficiência dos movimentos atléticos. Beneficia também a prevenção de lesões, pois o foco do pilates na força muscular equilibrada e na flexibilidade ajuda a reduzir o risco de lesões, pois fortalece os músculos de suporte e melhora a estabilidade articular”, ressalta.

O pilates aumenta a consciência corporal e o controle neuromuscular, permitindo que os atletas percebam e ajustem seus movimentos de forma mais precisa. Isso ajuda a evitar movimentos errados que podem resultar em lesões. Além disso, auxilia na recuperação, pois os exercícios de pilates são de baixo impacto.

O pilates ajuda a fortalecer o core e a flexibilidade, fundamentais na ginástica artística (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock)

Modalidades esportivas que combinam com pilates

O pilates é benéfico para uma infinidade de modalidades esportivas devido ao seu foco em força, flexibilidade, equilíbrio e controle do core. Veja abaixo algumas das modalidades esportivas que mais têm relação com o pilates!

1. Ginástica artística

A ginástica exige extrema flexibilidade, força do core e controle corporal, todos aprimorados pelo pilates.

2. Dança

Os dançarinos se beneficiam do pilates a partir da melhoria da flexibilidade, da força do core e do controle da postura, essenciais para movimentos graciosos e técnicos.

3. Atletismo

Corredores, saltadores e lançadores se beneficiam do pilates por meio do fortalecimento do core, melhoria da postura e prevenção de lesões por uso repetitivo.

4. Natação

O pilates ajuda os nadadores a desenvolverem uma melhor força do core e alinhamento corporal, essenciais para a eficiência na água e prevenção de lesões nos ombros.

5. Ciclismo

Ciclistas ganham estabilidade do core e força nas costas, ajudando a manter uma postura eficiente e a reduzir a fadiga e lesões.

6. Tênis

O pilates melhora a força do core, a flexibilidade e o equilíbrio, essenciais para os movimentos rápidos e os golpes precisos no tênis.

7. Golfe

Jogadores de golfe beneficiam-se da força do core, flexibilidade e equilíbrio que o pilates proporciona, melhorando o swing e prevenindo lesões na coluna.

8. Esportes de combate

A força do core, a flexibilidade e o controle do corpo são cruciais para a eficácia e a resistência em esportes de combate.

9. Esqui

O pilates melhora o equilíbrio, a força do core e a flexibilidade, fundamentais para a estabilidade e o controle.

10. Basquete e vôlei

Essas modalidades exigem força do core, agilidade e controle do corpo, todos beneficiados pelo pilates. Ainda, o exercício ajuda na prevenção de lesões nas articulações.

11. Remo

Remadores se beneficiam da força do core e da flexibilidade proporcionadas pelo pilates, melhorando a eficiência dos movimentos e prevenindo lesões nas costas.

12. Corrida

Corredores ganham melhor alinhamento corporal, força do core e flexibilidade, essenciais para a eficiência e a prevenção de lesões.

13. Futebol

A força do core e a estabilidade são fundamentais para os movimentos rápidos e mudanças de direção, bem como para a prevenção de lesões nas articulações.

5 exercícios que contribuem para estabilidade

Para melhorar a resistência e a estabilidade dos atletas, uma série de exercícios de pilates podem ser acrescentados ao treinamento. A professora Josi Araújo lista algumas sugestões que focam principalmente o fortalecimento do core, a estabilização das articulações e a melhora da resistência muscular. Veja abaixo!

1. Prancha

O exercício da prancha fortalece o core, os ombros e os glúteos (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

Objetivos: fortalece core, ombros, braços e glúteos.

Comece na posição de flexão com os antebraços no chão. Mantenha o corpo em linha reta dos ombros aos calcanhares. Segure a posição por 30 segundos a 1 minuto, aumentando gradualmente o tempo conforme a força melhora.

2. Hundred

O exercício hundred fortalece o core e aumenta a circulação (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

Objetivos: fortalece o core, melhora a resistência e aumenta a circulação.

Deite de costas com as pernas elevadas em ângulo reto. Levante a cabeça e os ombros do chão e estenda os braços ao lado do corpo. Bombeie os braços para cima e para baixo enquanto respira profundamente por cinco contagens e expira por cinco contagens, repetindo até completar 100 contagens.

3. Leg circles

O exercício leg circles fortalece os músculos do core (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

Objetivos: melhora a mobilidade do quadril e fortalece os músculos estabilizadores do core.

Deite de costas com uma perna estendida no chão e a outra levantada perpendicular ao chão. Desenhe pequenos círculos no ar com a perna levantada, mantendo o core engajado e os quadris estáveis. Realize 10 círculos em cada direção, alternando as pernas.

4. Swimming

O exercício swimming fortalece o core e melhora a resistência (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

Objetivos: fortalece o core, glúteos, costas e melhora a resistência.

Deite de bruços com os braços estendidos à frente e as pernas estendidas. Levante a cabeça, os braços e as pernas do chão. Alternadamente, levante o braço direito e a perna esquerda e depois o braço esquerdo e a perna direita, imitando um movimento de natação. Continue por 1 a 2 minutos.

5. Teaser

O exercício teaser melhora o equilíbrio e a coordenação (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

Objetivos: fortalece o core, melhora o equilíbrio e a coordenação.

Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés no chão. Levante os braços acima da cabeça. Inspire enquanto levanta a cabeça, os ombros e as pernas do chão, estendendo os braços para os pés e formando um “V” com o corpo. Segure por alguns segundos e depois desenrole de volta ao chão. Repita de 4 a 6 vezes.

Por Gabriela Andrade