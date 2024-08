O capim-limão, originário das regiões tropicais da Ásia, especialmente da Índia e do Sri Lanka, é cultivado há séculos. Conhecida por seus efeitos medicinais e aroma refrescante, utiliza-se essa erva para preparar chás que oferecem diversos benefícios à saúde. Abaixo, confira 7 benefícios do chá de capim-limão e como usá-lo com segurança!

1. Calmante natural e ajuda a melhorar a qualidade do sono

Geralmente, utiliza-se o chá de capim-limão, com grande fama por suas propriedades calmantes, para aliviar sintomas de ansiedade, reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Esses efeitos relaxantes são atribuídos aos compostos ativos citral e mirceno, promovendo uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

Para conter a rotina frenética, a herborista e consultora de fitoterapia Sabrina Jeha recomenda o hábito de tomar duas xícaras de chá após as 17h ou antes de dormir. “É a pausa que se faz necessária após um dia estressante”, completa a especialista.

2. Auxilia na digestão

Esse chá também ajuda a reduzir os sintomas de indigestão. Suas propriedades antiespasmódicas e carminativas relaxam os músculos do trato gastrointestinal, facilitando o processo digestivo e aliviando a sensação de inchaço e gases. Além disso, suas funções antibacterianas podem ajudar a regular a saúde do estômago.

3. Alivia as dores de cabeça

Os ativos citral e mirceno presentes no chá de capim-limão atuam como analgésicos naturais, ajudando a aliviar dores de cabeça e musculares. Eles agem inibindo a produção de substâncias químicas no corpo que causam inflamação e dor, proporcionando alívio e bem-estar.

“Quando uma pessoa está estressada, o corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol e adrenalina, que causam a tensão dos músculos e vasos sanguíneos. Essa tensão pode levar a dores musculares na região do pescoço e da cabeça, resultando em dores de cabeça tensionais”, afirma a médica Elisa Rizkalla, profissional da área de Neurologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS.

4. Ação antibacteriana e antifúngica

O chá de capim-limão contém compostos que inibem o crescimento de bactérias, fungos e leveduras, ajudando a proteger o corpo contra diversos microrganismos. Essa ação contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, auxiliando na prevenção e combate de doenças e infecções.

O chá de capim-limão tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

5. Ação anti-inflamatória e antioxidante

Os compostos ativos presentes no chá de capim-limão ajudam a reduzir a inflamação no organismo, aliviando sintomas de doenças crônicas como a artrite. Além disso, seus antioxidantes protegem as células do corpo contra danos, promovendo saúde celular e contribuindo para a prevenção de diversas condições de saúde.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

6. Propriedades diuréticas

O capim-limão também possui características diuréticas que auxiliam o organismo na eliminação de toxinas. Esse aumento da diurese ajuda a desintoxicar o sistema renal, prevenindo a formação de pedras nos rins e infecções urinárias. Além disso, os antioxidantes protegem as células renais contra o estresse oxidativo.

“Muitos fatores podem gerar adoecimento dos rins e, como consequência, desenvolvimento de doenças renais. Um dos fatores que influenciam a saúde renal é a alimentação; muitos alimentos podem gerar doenças e outros ajudam a preveni-las”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

7. Alivia náuseas e enjoos

O chá de capim-limão é uma excelente escolha para aliviar náuseas e enjoos devido às suas propriedades antieméticas. Os compostos ativos, como o citral e o limoneno, proporcionam efeitos calmantes no sistema digestivo, ajudando a reduzir a sensação de enjoo. Isso o torna particularmente eficaz para desconfortos matinais ou causados por tratamentos médicos, como a quimioterapia.

Como consumir o chá de capim-limão com segurança

De forma geral, o consumo do chá de capim-limão é seguro, mas deve-se sempre consultar um profissional de saúde antes de modificar a dieta. Pessoas com alergia a gramíneas podem apresentar reações alérgicas, e o consumo excessivo, causar sonolência, tontura e boca seca.

“O maior cuidado é em relação à quantidade de planta que será utilizada, para que não se consuma em excesso ou em quantidade menor do que é recomendado. O ideal é uma colher de sobremesa, ou a quantidade prescrita e/ou indicada da(s) erva(s)”, alerta a nutricionista, Viviane Pereira.