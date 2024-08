7 cuidados ao criar cobra como animal de estimação

Embora as cobras não sejam animais de estimação tão comuns quanto cães ou gatos, algumas espécies podem se tornar ótimas companheiras para aqueles que apreciam bichos exóticos e silenciosos. No entanto, a fim de garantir uma boa criação e o bem-estar destes seres, é essencial prestar atenção a vários cuidados específicos. Abaixo, confira alguns deles!

1. Responsabilidade legal e ética

Desde 1997, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) permite a criação de espécies não-peçonhentas, ou seja, aquelas que não possuem veneno ou cujo veneno não é potente o suficiente para causar danos significativos aos seres humanos.

Todavia, é importante que o animal seja comprado de um criadouro certificado pelo órgão federal. Além disso, ele deve ter um microchip, usado tanto pelo Ibama quanto pelo tutor para o monitoramento do animal. Ademais, é importante verificar as leis locais sobre a criação de cobras como animal de estimação. Isso porque algumas regiões podem ter restrições específicas ou exigir licenças.

2. Escolha da espécie

Antes de adquirir uma cobra de estimação, é preciso pesquisar sobre as diferentes espécies. Algumas são mais adequadas para iniciantes porque exigem cuidados mais simples, como a cobra-do-milho, enquanto outras requerem mais experiência, como a píton. A escolha correta garante que você possa atender às necessidades específicas do bichinho.

3. Habitat adequado

Assim como outros animais exóticos, as cobras precisam de cuidados específicos relacionados ao seu habitat. Isso inclui tamanho do terrário, tipo de substrato, iluminação, temperatura e umidade. Quando estes cuidados não são adotados, elas podem ficar estressadas e até mesmo com outros problemas de saúde. Por isso, é importante pesquisar sobre as suas necessidades e consultar um veterinário especializado em répteis para obter orientações.

A alimentação adequada é crucial para a saúde da cobra (Imagem: Creeping Things | Shutterstock)

4. Alimentação adequada

O cuidado com a alimentação é importante para garantir a saúde da cobra e evitar problemas como obesidade ou desnutrição. Geralmente, a dieta dela é baseada em presas, como ratos ou outros pequenos animais. Todavia, é importante consultar um veterinário para entender os alimentos adequados, uma vez que pode variar de acordo com a espécie e o tamanho.

5. Segurança

Antes de adquirir uma cobra de estimação, é extremamente importante aprender técnicas adequadas de manuseio. Além disso, é essencial não subestimar a força ou a rapidez desse animal, especialmente as espécies maiores. Também é essencial garantir que o terrário esteja seguro e bem fechado para evitar fugas.

6. Cuidados veterinários

Assim como outros animais de estimação, as cobras também precisam de cuidados veterinários regulares. Por isso, é importante encontrar um profissional especializado em répteis para realizar check-ups e tratar qualquer problema de saúde.

7. Entendimento do comportamento

Cobras não são animais de estimação tão comuns. Por isso, é essencial estudar sobre o comportamento natural da espécie para entender e conseguir identificar sinais de estresse, doença ou fome. Por exemplo, quando ela se recusa a comer, pode estar estressada, doente ou haver algum outro tipo de problema. Compreender esses sinais ajuda a garantir que o animal esteja saudável e bem cuidado.