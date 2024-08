5 características importantes da globalização

A globalização é um processo de integração e interdependência entre os países, que abrange aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Esse fenômeno é caracterizado pela intensificação das trocas comerciais, a disseminação de informações e tecnologias, a mobilidade de pessoas e capitais, e a uniformização de práticas culturais e empresariais em escala global.

No contexto do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e dos vestibulares, a globalização é um tema recorrente devido à sua relevância contemporânea e aos impactos significativos que provoca nas dinâmicas mundiais. Abaixo, veja as principais características deste processo!

1. Multinacionais

Em muitos casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo. Esse é o caso das multinacionais, que procuram a melhor relação de diminuição de custos, o que inclui investimento em mão de obra mais barata nos países subdesenvolvidos. Um grande exemplo são as indústrias automobilísticas, que fragmentam a produção em diferentes regiões, ou seja, cada parte de um carro é construída em um lugar do planeta.

2. Blocos econômicos

Com a globalização, ocorreu também o surgimento dos blocos econômicos, que vieram com o objetivo de aumentar as trocas comerciais entre os países membros, expandindo seus respectivos dados econômicos. Os três principais blocos econômicos existentes são: NAFTA, Mercosul e União Europeia.

3. Era da informação

Por meio do processo de globalização, é possível afirmar que vivemos na era da informação. Esse período diz respeito aos avanços tecnológicos, que permitem uma conexão mais rápida e próxima através dos diferentes meios de comunicação, como telefone, televisão, rádio e, principalmente, internet.

Além de permitirem uma conexão entre as pessoas, esses meios também possibilitam o acesso a diferentes tipos de informação. Por exemplo, notícias sobre economia, política e cultura chegam à população rapidamente por meio dos veículos de comunicação.

4. Aculturação

A globalização também permitiu que ocorresse o processo de aculturação, que consiste em mudanças ocorridas em uma sociedade por meio do contato entre diferentes culturas. Um exemplo é a presença da culinária japonesa no Brasil, que chegou por meio das fortes ondas de imigração.

5. Desvantagens da globalização

Sobre a desvantagem da globalização, podemos citar a desigualdade generalizada que beneficia, quase sempre, os lugares economicamente mais desenvolvidos. Já os lugares menos desenvolvidos, ficam marginalizados de forma política, social e econômica. Além disso, os países menos desenvolvidos têm seus recursos humanos e naturais drasticamente explorados por aqueles mais desenvolvidos.

