7 cuidados para prevenir e combater verminoses em cachorro

As verminoses em cachorros são infecções causadas por diferentes tipos de parasitas intestinais, como lombrigas, tênias, ancilóstomos e tricurídeos. Eles se alojam no trato gastrointestinal dos cães, onde se alimentam e se reproduzem, causando uma série de problemas de saúde.

A transmissão ocorre por meio da ingestão de ovos ou larvas presentes em alimentos contaminados, água, solo ou fezes de animais infectados. Além disso, filhotes podem também ser infectados por meio do leite materno ou da placenta. Pulgas e outros vetores, ainda, transmitem certos tipos de vermes ao pet.

Sintomas da verminose

Segundo Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produto da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal, o cachorro com verminose pode apresentar:

Diarreia: (fezes pastosas ou líquidas) pode acontecer pela presença de vermes no intestino, liberando substâncias que irritam a mucosa intestinal. Normalmente, é o primeiro sinal perceptível de uma verminose;

(fezes pastosas ou líquidas) pode acontecer pela presença de vermes no intestino, liberando substâncias que irritam a mucosa intestinal. Normalmente, é o primeiro sinal perceptível de uma verminose; Apatia: quando os parasitas se instalam na parede do intestino, eles sugam nutrientes e sais minerais do organismo do pet, o que o deixa desanimado e sem energia. Além disso, os vermes no intestino podem causar cólicas abdominais, e elas também colaboram para que o animal fique apático;

quando os parasitas se instalam na parede do intestino, eles sugam do organismo do pet, o que o deixa desanimado e sem energia. Além disso, os vermes no intestino podem causar cólicas abdominais, e elas também colaboram para que o animal fique apático; Perda de peso e aumento do abdômen: a perda de peso é uma consequência da pouca absorção dos nutrientes e sais minerais, pois a parede intestinal apresenta algumas lesões causadas pelos vermes e eles competem pelos nutrientes com o pet. Nos filhotes, essa competição por nutrientes acaba diminuindo a quantidade de proteína no sangue e ocasionando a famosa “barriguinha de verme”;

a perda de peso é uma consequência da pouca absorção dos nutrientes e sais minerais, pois a parede intestinal apresenta algumas lesões causadas pelos vermes e eles competem pelos nutrientes com o pet. Nos filhotes, essa competição por nutrientes acaba diminuindo a quantidade de proteína no sangue e ocasionando a famosa “barriguinha de verme”; Anemia: a anemia pode ser percebida de diversas formas, como mucosas ao redor dos olhos e gengivas de coloração pálida, pelagem opaca e ressecada e queda excessiva de pelos;

a anemia pode ser percebida de diversas formas, como mucosas ao redor dos olhos e gengivas de coloração pálida, pelagem opaca e ressecada e queda excessiva de pelos; Vômitos: só ocorrem quando o animal tem uma grande quantidade de vermes no organismo, com uma quantidade alta de toxinas sendo liberadas.

Prevenindo e combatendo as verminoses

É fundamental que o tutor adote cuidados para prevenir e combater as verminoses em cachorros, pois essas infecções causam sérios danos à saúde do animal, como desnutrição e anemia, comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida do pet. Além disso, alguns desses parasitas são transmitidos a humanos, representando um risco de zoonoses. Por isso, veja abaixo como prevenir e combater!

1. Realize vermifugação regular

Para ajudar a prevenir e tratar as verminoses, é importante administrar vermífugos regularmente. Filhotes devem ser vermifugados nas primeiras semanas de vida, enquanto cães adultos podem seguir um calendário específico de manutenção recomendado pelo veterinário.

“Ele vai analisar o desafio sanitário e carga parasitária a que o animal está exposto e assim instituir o melhor protocolo e tempo entre as doses. Por isso, a importância da visita regular ao especialista”, diz a veterinária Vanessa Daiane Pereira Silva.

Para combater e prevenir verminoses, é essencial limpar e desinfectar regularmente o local em que o cachorro costuma ficar (Imagem: Julia Bond | Shutterstock)

2. Mantenha a higiene do ambiente

Para auxiliar no combate e prevenção de verminoses, é essencial limpar e desinfectar regularmente o local onde o cachorro costuma ficar, como cama e áreas de descanso. Isso ajudará a eliminar ovos e larvas de parasitas presentes no ambiente.

3. Controle pulgas e carrapatos

Pulgas e carrapatos, quando ingeridos, podem transmitir vermes como a tênia. Por isso, usar produtos antiparasitários para controlar esses ectoparasitas é essencial para prevenir infecções secundárias. “A higiene do ambiente, inspeção dos animais após passeios, banhos e uso de produtos para combater os ectoparasitos são as principais formas de prevenção para pulgas, piolhos, carrapatos e doenças transmitidas por eles”, aconselha Valéria Natascha Teixeira, veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

4. Evite o contato com as fezes

Impedir que o cachorro tenha acesso a fezes de outros animais ou áreas contaminadas ajuda a reduzir o risco de ingestão de ovos de parasitas. Por isso, sempre recolha e descarte as fezes do seu cão durante os passeios.

Trocar a água e lavar os potes regularmente são ações que evitam que os cães ingiram parasitas (Imagem: Andrii Anna photograp | Shutterstock)

5. Forneça água e alimento limpos

Outro cuidado importante para evitar que o animal ingira parasitas é evitando que ele coma alimentos estragados ou lixo, além de fornecer água e alimentos limpos e frescos. Além disso, troque a água diariamente e lave os potes de comida regularmente.

6. Garanta visitas regulares ao veterinário

Consultas regulares ao veterinário permitem a detecção precoce de verminoses e outros problemas de saúde. Isso porque o profissional pode realizar exames de fezes para identificar a presença de parasitas e prescrever o tratamento adequado.

7. Cuidados ao passear

Durante os passeios, evite áreas frequentadas por muitos animais e mantenha o cachorro na coleira para controlar os locais que ele explora e o que ele ingere.