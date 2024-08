Veja os riscos de clarear os cabelos usando limão

Os cabelos claros ou com mechas claras são tendências que nunca saem de moda. Para isso, normalmente, são utilizados métodos como luzes, reflexos ou balaiagem, realizados por profissionais qualificados. No entanto, recentemente um truque caseiro tem viralizado nas mídias sociais: passar limão nos fios para clareá-los.

Segundo a Dra. Vivian Simões Pires, dermatologista da Clínica Dominique e especialista em cuidados com a pele e cabelos, a ideia de usar limão no cabelo para clarear é um grande mito. “Naturalmente, ao passar limão nos fios e se expor ao sol, haverá uma leve tendência a clarear, mas o ácido cítrico do limão não é suficiente para obter os resultados que muitas pessoas desejam. Além disso, essa exposição pode causar alergias e queimaduras que, além de machucar, podem causar manchas na pele”, alerta a médica.

Riscos de clarear os cabelos com limão

Quando o limão entra em contato com o sol, pode provocar uma reação chamada fitofotodermatite, que são manchas causadas pela substância furocumarina. Esse componente está presente em plantas ou frutas e é usado em alimentos, perfumes, aromatizantes e cosméticos bronzeadores.

No caso do limão, a furocumarina se concentra no sumo e na casca e pode entrar em contato com a pele quando o indivíduo extrai o suco da fruta no preparo de bebidas ou quando a espreme sobre petiscos, não sendo eliminada da superfície da epiderme apenas com água.

“A furocumarina em contato com a pele potencializa os efeitos do sol, que naturalmente já queima a epiderme desprotegida. Os sintomas incluem vermelhidão, bolhas e, em casos mais graves, até feridas e manchas escuras que podem demorar semanas para desaparecer”, alerta a profissional. Ela completa: “além disso, o limão resseca muito o cabelo, deixando-o quebradiço e sem vida”.

Produtos aprovados pela Anvisa são sempre a melhor opção para clarear os cabelos (Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock)

Métodos aprovados por autoridades são a melhor alternativa

A Dra. Vivian Simões Pires destaca a importância de escolher métodos seguros e eficazes para clarear os cabelos. “Produtos desenvolvidos especialmente para isso, aprovados por autoridades, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), são sempre a melhor escolha. Eles são formulados para clarear os fios sem prejudicar a saúde do cabelo e do couro cabeludo”, aconselha.

Ainda, a dermatologista sugere que as pessoas sempre procurem a orientação profissional antes de clarear os fios. “Evite receitas caseiras que podem parecer inofensivas, mas que trazem riscos sérios à saúde. Um dermatologista pode indicar o tratamento adequado para o seu tipo de cabelo, garantindo bons resultados, sem comprometer a saúde da sua pele e, é claro, do couro cabeludo”, conclui.

Por Felipe Sá