3 vantagens da torre quente para a cozinha

Com o aumento do número de eletrodomésticos nas cozinhas atuais, a compactação dos espaços e a organização inteligente se tornaram imprescindíveis. Nesse cenário, existe um móvel que oferece essas características facilitando a vida dos moradores: trata-se da torre quente, uma peça em marcenaria executada especialmente para posicionar fornos elétricos e o micro-ondas. O objetivo é deixar o ambiente ainda mais moderno, propiciando praticidade no preparo das receitas.

“Uma das grandes vantagens da torre quente é a setorização do layout e o ganho de mais armários, já que a peça está diretamente ligada à marcenaria. Além de otimizar o espaço dos eletrodomésticos, seu posicionamento é pensado para um manuseio confortável e seguro”, afirma a arquiteta Marina Carvalho, à frente do escritório que leva seu nome, que elenca outros 3 benefícios do móvel. Confira!

1. Facilita as atividades

Não existe uma regra para posicionar a torre quente, pois tudo depende exclusivamente do layout da cozinha e como os eletrodomésticos estarão distribuídos. Entretanto, a referência é encontrá-la próximo à bancada da pia, geladeira ou em alguma das extremidades do ambiente. “Mas sempre considerando a prerrogativa de incluir em um local voltado para facilitar as atividades. Do contrário, a localização incorreta incorrerá em dificuldades para sua utilização”, adverte a profissional.

Ela ainda lembra que a melhor disposição de uma cozinha é acompanhada pelo formato de um triângulo, onde cada uma das pontas está: pia, geladeira e forno/cooktop. Assim, considerando a praticidade, a torre quente deve estar próxima a algum desses pontos. “Na concepção do nosso escritório, a torre quente é mais indicada para cozinha maiores, pois com ela perdemos espaço de bancada de pedra, fundamental para um bom aproveitamento da área como um todo”, relaciona.

Torre quente compacta os espaços da cozinha (Imagem: Evelyn Müller | Projeto: Marina Carvalho)

2. Compacta os espaços

Como uma das principais vantagens da torre quente é compactar os espaços da cozinha, avaliar as medidas para o encaixe perfeito é fundamental. Primeiramente, o ideal é que os eletrométricos como forno elétrico e micro-ondas respeitem uma distância de, no mínimo, 90 cm do piso. Isso porque, além de propiciar mais segurança, a medida oferece uma boa altura para o manuseio dos moradores.

No que diz respeito à largura e profundidade, 60 cm é o parâmetro. “Vale lembrar também que medidas de largura podem variar. A definição deve acontecer após a verificação do manual do eletrodoméstico, evitando que aconteça qualquer problema posterior. Sem contar que não podemos deixar de lado um respiro para a ventilação”, destaca Marina Carvalho.

3. Torna o visual mais atrativo

A torre quente também tem o seu valor estético dentro da cozinha, uma vez que, alinhada com o layout do ambiente, agrega ainda mais na decoração, deixando o local visualmente mais atrativo. Ela pode ter acabamentos de diversos materiais, como a madeira, MDF, laca – sempre escolhidos de acordo com o estilo do projeto.

Porém, Marina Carvalho lembra que, na maioria dos casos, a torre quente é executada em madeira. “Considero a decisão mais interessante, uma vez que os equipamentos devem fazer parte da marcenaria. Só assim conseguimos ter uma cozinha 100% planejada e esteticamente maravilhosa”, acrescenta.

Tipos de torres quentes

Por mais que a torre quente seja composta por estrutura simples, é possível encontrar diferentes modelos. Para acertar na escolha, deve-se conhecer as características de cada cozinha para analisar qual o melhor tipo que atenderá às demandas. Confira!

Torre planejada

Não há dúvida que os móveis planejados são as melhores opções quando o assunto é aproveitar os espaços de forma eficiente. Esse modelo de torre quente, por exemplo, possibilita que o profissional de arquitetura planeje o móvel de forma que atenda às necessidades e demandas da rotina da família, definindo as medidas exatas para os eletrodomésticos e a inclusão de nichos que auxiliam na organização.

Torre modulada

Para quem não dispõe de uma cozinha planejada, configura-se como uma alternativa para aproveitar os espaços e gastar pouco. Contudo, a torre quente modulada pode não se encaixar em ambientes pequenos, mas é possível comprar os móveis separadamente para sua montagem. “Para tanto, basta tirarmos, com exatidão, as medidas disponíveis para sua instalação”, orienta a arquiteta.

Torre com gavetas

Seja planejada ou modulada, é fundamental que esse móvel possa entregar um “algo a mais” para a cozinha. Assim, a incorporação de gavetas na parte inferior é super bem-vinda.

Fique atento à segurança

Visando não ter nenhum tipo de dor de cabeça, é importante que o morador fique atento ao planejamento da torre quente. Por conta do número de eletrométricos que serão reunidos em um mesmo local, é fundamental dar uma atenção maior às questões de segurança de cada aparelho. Para qualquer tipo de eletrodoméstico, é imprescindível ler com atenção o manual para que a instalação seja feita de maneira correta e segura.

Outro ponto que não pode ser deixado de lado são os espaços de respiro. Eletrodomésticos de mesa não são os melhores amigos da geladeira e não devem dividir a vizinhança. Por fim, a altura dos aparelhos também é importante, já que, se estiverem muito altos, podem ocasionar acidentes na hora da retirada dos alimentos quentes. Por isso, deve-se considerar uma altura confortável e segura para os moradores da casa.

