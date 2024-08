4 cuidados com a saúde da criança para um bom crescimento

Garantir um crescimento saudável durante a infância é essencial para o desenvolvimento integral das crianças, sendo necessário um ambiente propício para uma base sólida. Ademais, a fase infantil é marcada pela observação e imitação dos hábitos familiares. Portanto, é fundamental que os pais adotem práticas saudáveis, fornecendo exemplos positivos aos pequenos.

Para isso, o primeiro passo é consultar um pediatra para que ele possa realizar exames e monitorar o crescimento da criança. Conforme os resultados, o profissional pode encaminhar o pequeno para um especialista.

“Por exemplo, radiografias de mãos e punhos permitem estimar se a criança está dentro da estatura recomendada para a idade. Além disso, o médico poderá avaliar se a criança possui alguma doença ou déficit de crescimento. Nesse último caso, o endocrinologista pode avaliar a reposição hormonal com o hormônio do crescimento”, explica a endocrinologista Dra. Lorena Lima Amato.

Abaixo, confira outras orientações importantes compartilhadas pela médica!

1. Alimentação saudável

Um dos fatores essenciais para que a criança cresça está relacionado à boa alimentação. É sabido que, quando desnutridas, com privação de alimentos com qualidade nutricional, elas tendem a apresentar estatura mais baixa do que o esperado. Logo, garantir alimentação e rotina saudáveis e bem-estruturadas são essenciais.

2. Exercícios físicos

Praticar atividade física tem um papel importantíssimo na saúde da criança. Durante a prática de exercícios físicos, o alongamento estimula o crescimento ósseo e muscular, algo fundamental tanto na infância quanto na vida adulta (até os 30 anos, quando ocorre a construção da massa óssea). Diante disso, a prática de atividade física é essencial para garantir ossos saudáveis e um desenvolvimento adequado da estrutura física da criança.

É essencial cuidado com a alimentação da criança para evitar o sobrepeso (Imagem: Ann in the uk | Shutterstock)

3. Controle da obesidade infantil

É importante ressaltar que a obesidade pode afetar negativamente a estatura final da criança. Isso ocorre devido ao fechamento precoce das cartilagens de crescimento, causado pelos hormônios produzidos pelo excesso de gordura. Além disso, algumas deformidades ósseas ocorrem em crianças com obesidade, como o joelho voltado para dentro, o que resulta em uma perda de estatura final. Portanto, além de cuidar da alimentação e evitar a desnutrição, é igualmente importante controlar o peso para garantir um crescimento saudável.

4. Sono adequado

Outro fator que interfere diretamente no crescimento das crianças, segundo a Dra. Lorena Amato, é o sono. “Durante o sono, ocorre a produção da maior parte do hormônio do crescimento. Crianças com privação de sono apresentam menor crescimento quando comparadas com as que têm um sono apropriado. Vale ressaltar que compensar a falta de sono noturno com sonecas diurnas não é eficaz, pois é durante a noite que ocorre a produção do hormônio do crescimento”, explica a endocrinologista.

Por Livia Abate