5 dicas para ter sucesso na prova da OAB

No dia 28 de julho, diversos estudantes de Direito em todo o país enfrentarão a primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Renato Rehder, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, explica que o Exame de Ordem é o instrumento apto a medir as competências adquiridas pelos alunos ao longo da graduação.

“Trata-se de uma avaliação que garantirá a qualidade do serviço prestado pelo futuro advogado. Para tanto, a prova é dividida em duas fases, sendo que na primeira abrange 80 questões de múltipla escolha sobre competências variadas do curso e, a segunda fase, é composta de uma peça prático-profissional e demais perguntas dissertativas”, afirma.

Nervosismo para a prova

Renato Rehder destaca a necessidade de atenção contínua durante a prova, que se estende por cinco horas na primeira fase. “O candidato demanda de muita concentração e, portanto, em alguns casos, vencer o cansaço e o nervosismo já é uma tensão que o estudante leva para o dia da prova. Além disso, a pressão social de familiares e amigos pesa também no desempenho dos alunos que, em diversas ocasiões, em que pese estarem plenamente aptos e preparados para o Exame, deixam que o nervosismo e estresse atrapalhem seu desempenho”, diz.

Garantindo um bom desempenho

A prova abrange vinte disciplinas do curso de Direito, com destaque para ética profissional, direito civil, direito processual civil, direito constitucional, direito penal e direito processual penal. A leitura do edital é essencial para conhecer previamente os temas que serão cobrados.

Para ter sucesso na prova da OAB, o coordenador do curso de Direito lista 5 dicas. Confira.

1. Preparação prévia

O Exame de Ordem demanda que o candidato estude todo o conteúdo com antecedência.

É essencial estudar a “lei seca” e as Súmulas dos Tribunais Superiores (Imagem: SaiArLawKa2 | Shutterstock)

2. Leitura da “lei seca”

É crucial estudar a chamada “lei seca”, que são os artigos de lei previstos nos códigos (processo civil, penal etc.), e as Súmulas dos Tribunais Superiores.

3. Resolução de provas anteriores

A prática com provas passadas ajuda a compreender como cada conteúdo é cobrado.

4. Logística e bem-estar

Verifique o local da prova com antecedência, chegue cedo, use roupas confortáveis e alimente-se bem para evitar estresse.

5. Descanso adequado

Esteja descansado na véspera da prova para garantir um bom desempenho no dia do Exame.

“Em que pese diversas críticas sobre a obrigatoriedade do Exame de Ordem, tal medida visa garantir qualidade na prestação da atividade da advocacia e, acima de tudo, garantir que o serviço prestado à sociedade seja de relevância, de tal modo que contribua para a vida em sociedade, notadamente, sua organização e gestão”, finaliza o docente

Por Bianca Lodi Rieg