3 dicas para ajudar as crianças na adaptação da volta às aulas

A transição para o segundo semestre escolar pode ser um momento de readaptação marcante na vida das crianças e dos pais. A experiência costuma ser cercada de expectativas, com a chegada de novos professores, uma nova escola e novos amigos.

As crianças, nesse sentido, geralmente se questionam se vão gostar, se vão se adaptar facilmente ou se encontrarão desafios. Por isso, é essencial oferecer acolhimento e estar disponível para escutar e validar os seus sentimentos.

Pensando nisso, a educadora parental Priscilla Montes fornece algumas dicas para ajudar os pais a prepararem seus filhos para este novo momento. Confira!

1. Seja honesto com a criança

Para tornar esse processo mais tranquilo, Priscilla Montes ressalta a importância da honestidade dos pais e da orientação clara à criança para que ela possa enfrentar essa nova experiência de forma serena. “É necessário explicar tudo o que vai acontecer. Aonde ela vai, que horas, com quem ela vai ficar, conhecer os nomes dos novos amiguinhos e destacar as coisas boas que essa nova escola oferecerá, como novas oportunidades de aprendizado e novas brincadeiras. Quando o adulto é honesto, a criança se sente emocionalmente segura”, afirma.

Manter contato próximo com a coordenação pedagógica é crucial para entender o ambiente escolar e apoiar a saúde emocional da criança (Imagem: Media_Photos | Shutterstock)

2. Conheça a escola do seu filho

Sempre que possível, especialmente nos primeiros meses, procure estar próximo da coordenação pedagógica da escola. Isso é crucial para conhecer bem o ambiente escolar onde a criança retomará e desenvolverá suas habilidades.

“É fundamental conversar com a diretora, coordenadora e psicólogos do colégio, perguntar como está sendo o dia a dia dentro e fora da sala de aula, se a criança está conseguindo socializar, como está lidando com os novos amigos e qual a abordagem que está sendo adotada. Neste momento, a saúde emocional é mais importante do que a parte pedagógica”, enfatiza Priscilla Montes.

3. Reflita sobre essa experiência

A especialista destaca que os pais também precisam refletir sobre essas mudanças e o crescimento natural dos filhos. “É necessário entender que a criança precisa, aos poucos, começar a explorar o mundo sem a nossa total ingerência, que ela fará novos vínculos, vivenciará suas próprias alegrias e desafios de socialização, e que isso faz parte do seu desenvolvimento. Cabe a nós estarmos sempre atentos e emocionalmente disponíveis para eles”, conclui a educadora.

