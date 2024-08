Problemas bucais não afetam somente os seres humanos. A escovação e a higienização oral em cães e gatos devem ser rotineiras, mas nem sempre isso acontece. Normalmente, somente ao notar uma camada amarelada nos dentes do pet, acompanhada de mau hálito excessivo, o tutor corre para cuidar da dentição do animal.

A falta de cuidados bucais acarreta uma série de problemas capazes de levar a complicações na saúde dos bichinhos. Entre os mais comuns, está o tártaro, também conhecido como cálculo dental, uma substância dura e amarelada que se forma nos dentes de cães e gatos devido ao acúmulo de placa bacteriana. Esta, por sua vez, se refere a uma camada pegajosa composta por bactérias e restos de alimentos que se acumulam nos dentes.

Quando não removida pela escovação regular, a placa se mineraliza, transformando-se em tártaro, que adere firmemente aos dentes e só pode ser removido por meio de uma limpeza dental profissional. O médico-veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unime, Douglas Evandro dos Santos, salienta a gravidade de não dar a devida atenção aos cuidados preventivos quando se trata da saúde bucal dos animais.

“A permanência do tártaro pode chegar a um estágio avançado, gerando infecção que pode atingir a circulação sanguínea, permitindo que as bactérias se espalhem para outras áreas do corpo. A inflamação crônica e a presença excessiva de bactérias podem provocar distúrbios graves, principalmente nos rins e no coração, levando não só à perda dentária, mas à morte”, explica o profissional.

Abaixo, confira 6 problemas bucais causados pelo tártaro nos animais de estimação!

1. Gengivite

Inflamação das gengivas, que pode ser dolorosa e levar a outros problemas mais graves se não tratada.

2. Periodontite

Trata-se de uma forma avançada de gengivite que afeta os tecidos de suporte dos dentes, levando à perda óssea e possivelmente à perda dos dentes.

3. Mau hálito (halitose)

O acúmulo de tártaro pode levar a um odor desagradável na boca do animal.

O tártaro pode causar dor e desconforto nos animais (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Dor e desconforto

À medida que o tártaro se acumula e a gengivite se desenvolve, o animal pode sentir dor ao mastigar ou ao tentar limpar seus dentes.

5. Infecções secundárias

A presença de tártaro predispõe o animal a infecções secundárias na boca ou mesmo em outros órgãos, devido à presença de bactérias na placa bacteriana.

6. Perda de dentes

Em casos graves de periodontite, a estrutura de suporte dos dentes é tão danificada que os dentes acabam caindo ou demandando extração.

Prevenção e cuidados

Escovação dental regular : use uma escova de dentes e pasta dentária específicas para animais, já que os produtos humanos podem ser prejudiciais para eles. Idealmente, a escovação deve ser feita diariamente;

: use uma escova de dentes e pasta dentária específicas para animais, já que os produtos humanos podem ser prejudiciais para eles. Idealmente, a escovação deve ser feita diariamente; Petiscos e brinquedos dentários : existem petiscos e brinquedos projetados para ajudar a limpar os dentes dos animais enquanto eles mastigam. Estes produtos podem ajudar a reduzir a formação de placa e tártaro;

: existem petiscos e brinquedos projetados para ajudar a limpar os dentes dos animais enquanto eles mastigam. Estes produtos podem ajudar a reduzir a formação de placa e tártaro; Ração especial : algumas rações são formuladas para ajudar na limpeza dos dentes durante a mastigação, reduzindo o acúmulo de placa e tártaro. Consulte seu veterinário sobre a melhor opção para seu animal;

: algumas são formuladas para ajudar na limpeza dos dentes durante a mastigação, reduzindo o acúmulo de placa e tártaro. Consulte seu veterinário sobre a melhor opção para seu animal; Limpeza profissional dos dentes : agende limpezas dentárias regulares com um veterinário. Estas limpezas geralmente envolvem uma avaliação completa da saúde bucal e a remoção do tártaro;

: agende limpezas dentárias regulares com um veterinário. Estas limpezas geralmente envolvem uma avaliação completa da saúde bucal e a remoção do tártaro; Monitoramento da saúde bucal : observe sinais de problemas dentários, como mau hálito, gengivas inflamadas, dentes soltos ou dificuldade em mastigar. Caso note algum desses sintomas, consulte o veterinário;

: observe sinais de problemas dentários, como mau hálito, gengivas inflamadas, dentes soltos ou dificuldade em mastigar. Caso note algum desses sintomas, consulte o veterinário; Uso de produtos odontológicos: alguns produtos, como enxaguantes bucais específicos para animais, podem ser recomendados pelo veterinário para ajudar na manutenção da saúde bucal.

Por Camila Souza Crepaldi