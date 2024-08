5 dicas para decorar sua cozinha no estilo provençal

O estilo provençal, inspirado na região da Provença, no sul da França, é definido pelo charme rústico e pela elegância acolhedora, com tons suaves e cores claras que evocam a paisagem bucólica e romântica. Este estilo também incorpora traços da arquitetura francesa dos séculos XVI e XVII, caracterizados por móveis desgastados, tecidos florais delicados e detalhes em ferro forjado.

“Uma cozinha provençal é composta por elementos que fazem uma alusão à atmosfera natural e à essência tão aconchegante encontrada nas residências francesas da época. E o desejo de experimentar essas sensações faz com ela siga perene no imaginário das pessoas que desejam adotar esse estilo aos seus projetos”, afirma a arquiteta Danyela Corrêa, à frente do escritório homônimo.

Elementos sutis como a marcenaria com as portas “almofadadas”, puxadores de ferro, prateleiras abertas, mão francesa, plantas, louças e móveis antigos ganham notoriedade e contribuem para reforçar essa linguagem decorativa. A seguir, confira dicas de decoração para adaptar ou criar a cozinha no estilo provençal!

1. Escolha dos acabamentos

Os acabamentos devem ser escolhidos de forma cuidadosa (Projeto: Danyela Corrêa Arquitetura e Interiores | Imagem: Erika Waldmann)

Segundo a profissional, a seleção dos materiais precisa ser cuidadosa, priorizando insumos de longa durabilidade e aparência rústica. Afinal, o provençal busca emular o encanto de uma casa do interior. Ainda de acordo com ela, o projeto também pede atenção ao detalhamento da marcenaria com as portas de armários e frentes da marcenaria com o desenho característico desse perfil de cozinha.

“No equilíbrio do qual nunca podemos nos descuidar, considero importante pontuar que o provençal não é tão indicado para cozinhas pequenas, uma vez que esses detalhes podem resultar em poluição visual. No décor de interiores, nem tudo convém”, adverte Danyela Corrêa.

2. Armários

Os armários podem ser esculpidos e ter uma aparência envelhecida (Projeto: Danyela Corrêa Arquitetura e Interiores | Imagme: Erika Waldmann)

A marcenaria de uma cozinha provençal é caracterizada pelas molduras, acabamentos pintados ou patinados que conferem uma aparência de móvel envelhecido, além de detalhes esculpidos. A arquiteta enfatiza a importância de considerar a dobradinha entre aquilo que é atraente e funcional e, para tanto, sugere o MDF como material resistente e duradouro com os puxadores clássicos, que podem ser de ferro e nos formatos de bolinha ou concha.

Complementando a marcenaria, a profissional recomenda a instalação de prateleiras abertas para a exibição de louças decorativas e elementos de porcelana. “A decoração também pode incluir arranjos de flores”, aconselha. No mobiliário, mesas de madeira maciça com acabamento desgastado, cadeiras com detalhes em palha e tecidos com padrões florais ou listrados são outras sugestões que acrescentam um toque de charme e história ao ambiente.

3. Iluminação

A luz natural desempenha um papel importante na decoração provençal (Projeto: Danyela Corrêa Arquitetura e Interiores | Imagem: Divulgação)

Para dar vida a um ambiente com um toque clássico, a iluminação desempenha um papel primordial. Assim, a arquiteta ressalta a importância da luz natural, que deve ser valorizada no projeto e, no que se refere à iluminação artificial, luminárias de estilo retrô são boas pedidas. “Pendentes de ferro forjado ou cobre, candelabros e arandelas de parede com acabamentos envelhecidos são ótimas escolhas para complementar esse estilo”, detalha.

Contudo, não se deve negligenciar a iluminação geral. Danyela Corrêa salienta a necessidade de pontos de luz direcionados em áreas de trabalho como bancadas e fogão para assegurar funcionalidade e uma cozinha aconchegante.

4. Paleta de cores

A paleta de cores deve ser em tons suaves e naturais (Projeto: Danyela Corrêa Arquitetura e Interiores | Imagem: Divulgação)

Tons pastel, suaves e naturais são predominantes em uma cozinha provençal e, dentro desse universo, ela destaca branco, creme, azul-claro e verde-oliva como as cores mais populares. “Essas tonalidades ajudam a criar uma atmosfera tranquila e acolhedora, refletindo a beleza natural do campo”, explica.

Todavia, o design de interiores contemporâneo pode incorporar cores mais vibrantes. “O mix com tonalidades intensas adiciona um toque moderno ao ambiente, sem comprometer a graça do provençal”, determina Danyela Corrêa.

5. Combinando elementos clássicos e arquitetura contemporânea

O maior desafio ao projetar uma cozinha provençal é harmonizá-la com o estilo contemporâneo da arquitetura de interiores. Enquanto o design moderno valoriza o minimalismo e a simplicidade, com foco reduzido em adornos e detalhes, a cozinha provençal é rica em elementos decorativos. Como, então, encontrar um meio-termo entre essas abordagens?

“Os projetos de arquitetura precisam encontrar o meio-termo entre o antigo e o novo. Isso pode ser feito por meio da incorporação de eletrodomésticos modernos de maneira discreta, mantendo o estilo provençal nos armários e decoração”, explica a arquiteta.

Outra recomendação é usar cores que remetem à madeira – dica que equaliza a integração dos estilos. Nos revestimentos, pisos de porcelanato e bancadas de quartzo são materiais em alta na arquitetura, proporcionando um toque moderno sem perder a essência rústica da cozinha.

Por Alexandre Agassi