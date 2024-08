A canela, especiaria amplamente apreciada por seu sabor único e aroma envolvente, é também uma poderosa aliada da saúde. Utilizada há milênios na medicina tradicional, se mostra rica em compostos benéficos que vão além de suas propriedades culinárias. De antioxidantes potentes a propriedades anti-inflamatórias e efeitos positivos no controle dos níveis de açúcar no sangue, a canela oferece uma gama de efeitos positivos que a tornam indispensável na dieta.

Confira, a seguir, 5 benefícios da canela para a saúde e entenda por que ela merece um lugar de destaque na sua alimentação.

1. Rica em antioxidantes

A canela é uma excelente fonte de antioxidantes, compostos que ajudam a proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Estes, por sua vez, podem contribuir para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de doenças crônicas. Entre os antioxidantes presentes na canela, destaca-se o polifenol, que possui uma poderosa ação antioxidante.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Controla os níveis de açúcar no sangue

A canela pode melhorar a sensibilidade à insulina, um hormônio crucial para regular o metabolismo de carboidratos e a utilização de energia pelo corpo. Além disso, alguns estudos sugerem que a canela é capaz de reduzir a quantidade de glicose que entra na corrente sanguínea após as refeições, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis.

“O açúcar refinado é um carboidrato simples que é rapidamente absorvido e faz com que a glicemia suba rapidamente. Cada pico de glicemia no sangue do paciente lesa, aos poucos, seus órgãos”, esclarece a endocrinologista Claudia Liboni.

Consumir canela regularmente pode ajudar a reduzir fatores de risco ligados a doenças cardíacas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Auxilia a saúde do coração

A canela também contribui para a saúde do coração. Consumir canela regularmente pode ajudar a reduzir fatores de risco associados a doenças cardíacas, como níveis elevados de colesterol LDL e triglicerídeos, enquanto aumenta os níveis de colesterol HDL.

“Temos dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O primeiro seria o que chamamos de colesterol ‘bom’ e requer um nível mais elevado no organismo, enquanto o segundo é o oposto. Ou seja, são dois lados da mesma moeda, que devem estar equilibrados. E é papel dos profissionais do setor de saúde auxiliarem a população nesse objetivo”, explica a Dra. Julia Machline Carrion.

4. Tem propriedades anti-inflamatórias

A inflamação crônica no corpo está associada a várias doenças, como doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. Por sua vez, a canela possui compostos, como o cinamaldeído, que têm fortes propriedades anti-inflamatórias. Estes compostos podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo, melhorando a saúde geral e potencialmente prevenindo o desenvolvimento de doenças.

5. Possui ação termogênica

Termogênica, a canela é uma excelente aliada de quem deseja emagrecer de forma saudável. Os compostos fenólicos presentes na canela ajudam a acelerar o metabolismo, o que melhora a capacidade do corpo de queimar calorias durante as atividades diárias. Vale ressaltar, todavia, que o consumo deve ser supervisionado por um nutricionista, pois o excesso de canela pode ser prejudicial a certas pessoas.

Além disso, “para fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.