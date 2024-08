O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Visando evitar que isso aconteça, deve-se manter uma rotina saudável com uma dieta equilibrada. Pensando nisso, separamos 5 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto. Confira!

Guacamole

Ingredientes

1 abacate

Suco de 1 limão

1 cebola picada

2 tomates sem sementes e picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1/2 maço de coentro picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Retire a casca e o caroço do abacate, coloque a polpa em uma tigela e amasse com um garfo, deixando apenas alguns pedaços. Depois, acrescente os demais ingredientes e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa cozida, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura e a salsinha. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e a salada já está pronta para o consumo.

Hambúrguer de grão-de-bico e quinoa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 cebola-roxa picada

1 dente de alho picado

1/4 de xícara de chá de coentro picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca integral

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, a quinoa, a cebola-roxa, o alho, o coentro, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma mistura homogênea, mas ainda com alguns pedaços visíveis. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de linhaça e a farinha de rosca. Misture bem até obter uma massa que possa ser moldada. Divida a massa em quatro partes e molde em formato de hambúrguer. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite e grelhe os hambúrgueres por cerca de 4-5 minutos de cada lado ou até ficarem dourados e firmes. Sirva em seguida.

Cookies de aveia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Cookies de aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de banana-nanica amassada

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de óleo de coco

Canela em pó a gosto

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, o óleo de coco, a banana amassada, o fermento, a canela e a castanha-do-pará. Depois, misture até formar uma massa uniforme. Coloque porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos ou até ficarem bem sequinhos. Remova com cuidado do forno e sirva.

Salmão assado com legumes

Ingredientes

2 filés de salmão

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 cebola-roxa cortada em fatias finas

2 dentes de alho picados

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a cenoura, a cebola-roxa e o alho picado. Regue com azeite de oliva e misture bem. Coloque os filés de salmão sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos ou até que o salmão esteja cozido. Sirva a seguir.