5 chás deliciosos e práticos para os dias frios

Em meio ao frio do inverno, poucas coisas são tão reconfortantes quanto uma xícara de chá. Originária da China, essa tradição milenar se espalhou pelo mundo, ganhando variações e significados em diferentes culturas. No Japão, por exemplo, a bebida é o centro de uma cerimônia que celebra a simplicidade e a harmonia, enquanto, na Inglaterra, o famoso “chá das cinco” se tornou um ritual social indispensável. Ainda, a ciência confirma propriedades que vão além do conforto, ajudando a melhorar o metabolismo e até a acalmar a mente.

Sendo assim, confira 5 receitas de chás deliciosos e práticos para os dias frios abaixo!

Chá de hibisco com framboesa e hortelã

Ingredientes

2 colheres de sopa de hibisco seco

1 xícara de chá de framboesas frescas ou congeladas

1 xícara de chá de folhas frescas de hortelã

600 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água ferver, adicione o hibisco e as framboesas. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 8 minutos. Adicione as folhas de hortelã e desligue o fogo. Tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de casca de abacaxi

Ingredientes

Casca de 1 abacaxi higienizada e picada

5 cravos-da-índia

1 canela em pau

10 folhas de hortelã

1,5 litro de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cascas de abacaxi, os cravos-da-índia, a canela e as folhas de hortelã. Adicione a água e leve ao fogo alto. Ferva por 5 minutos e, em seguida, coe. Sirva quente.

Chá de frutas

Ingredientes

1/2 maçã picada

1/4 de pêssego cortado em fatias finas

Casca de 1 tangerina

Sementes de 1/2 romã

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo. Assim que a água começar a ferver, reduza o fogo para médio e adicione a maçã, o pêssego, a casca de tangerina e as sementes de romã. Deixe ferver por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire do fogo e deixe o chá descansar por mais 5 minutos com a panela tampada. Depois, coe o chá, adoce com mel e sirva quente.

Chá de limão e capim-santo (Imagem: Elvita salman | Shutterstock)

Chá de limão e capim-santo

Ingredientes

300 ml de água

1 punhado de capim-santo

1 pedaço pequeno de gengibre descascado e cortado

descascado e cortado 1 rodela de limão com casca

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o capim-santo, o gengibre e a rodela de limão. Reduza o fogo e deixe ferver por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Após, desligue o fogo e tampe a panela, deixando o chá em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente ou morno.

Chá de laranja e camomila

Ingredientes

500 ml de água

1 laranja descascada, sem sementes e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de camomila

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione os pedaços de laranja e mexa bem. Reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Após, desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente.