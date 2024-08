Nos dias frios, as receitas práticas são as melhores opções para quem não quer gastar muito tempo na cozinha. Uma boa alternativa para isso são os caldos, que além de aquecer o corpo ajudam quem não quer sair da dieta. E mais: são simples de preparar e repletos de sabor.

Abaixo, confira 5 receitas de caldos leves para os dias frios!

Caldo de abóbora

Ingredientes

1 kg de abóbora cabotiá descascada e cortada em fatias

2 colheres de sopa de semente de abóbora

2 colheres de sopa de gergelim branco

2 colheres de sopa de semente de linhaça

1 cebola descascada e picada​

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Acrescente metade da cebola, metade do alho e um pouco de sal e pimenta-do-reino. Bata até ficar homogêneo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o restante da cebola e do alho e doure. Junte a cenoura e refogue por 5 minutos. Adicione o caldo reservado e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Salpique com sementes de abóbora, gergelim e linhaça. Sirva em seguida.

Caldo de feijão

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-carioca

1 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

de cebolinha picada 2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, lave os grãos em água corrente e disponha em uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Transfira o feijão para um liquidificador, adicione metade da cebola e do alho e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o restante da cebola e do alho e doure. Junte os pimentões, a pimenta-do-reino e o sal e refogue por 4 minutos. Despeje o feijão sobre a mistura e mexa para incorporar. Aqueça por 10 minutos. Finalize salpicando com cebolinha e sirva em seguida.

Caldo de legumes

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 inhames cortados em cubos

2 folhas de couve-manteiga cortadas em tiras finas

cortadas em tiras finas 1/2 xícara de chá de folhas de mostarda picadas

2 pedaços de gengibre

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de pimenta-caiena em pó

Sal a gosto

Água para cozinhar

Salsinha para salpicar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, o inhame, as folhas de mostarda e o gengibre. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Tempere com sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a couve-manteiga e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-caiena. Após, despeje os ingredientes batidos na panela e mexa para incorporar. Aqueça por 10 minutos. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.

Caldo de couve-flor (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

Caldo de couve-flor

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 couve-flor higienizada e cortada em pedaços

2 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a couve-flor e refogue por 2 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e passe o caldo em uma peneira. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com couve-flor tostada e folhas de coentro.

Caldo de abobrinha

Ingredientes

6 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 cebola descascada e picada

1 l de água

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha e refogue por 3 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.