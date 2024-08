3 espécies de canários que vivem no Brasil

O Brasil, com sua rica biodiversidade, abriga uma variedade impressionante de aves, incluindo diversas espécies de canários. Esses pequenos pássaros, conhecidos por suas cores vibrantes e cantos melodiosos, são encontrados em diversas regiões do país e conquistaram grande popularidade entre os brasileiros – não à toa, trata-se do mascote oficial da nossa seleção de futebol.

Entre as espécies que habitam o território, três se destacam por sua beleza e importância ecológica. A seguir, confira quais são elas!

1. Canário-rasteiro

O canário-rasteiro (Sicalis citrina), também conhecido como canário-do-campo, pode ser encontrado em diversas regiões da América do Sul, como Argentina, Colômbia e Venezuela. No Brasil, especificamente, ele é muito visto em regiões como Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, e chama atenção pela plumagem amarela, que se difere entre os machos e as fêmeas.

Os machos, são amarelos com tons de verde-oliva na cabeça e no peito, o dorso tem listras marrom-oliva, enquanto as fêmeas têm o dorso marrom-amarelado e o ventre amarelo. No quesito tamanho, ambos medem de 11 a 12 cm de comprimento. No canto, as fêmeas, geralmente, são mais discretas e simples, enquanto os machos são mais fortes e melodiosos.

2. Canário-do-amazonas

Canário-do-amazonas é muito semelhante ao canário-da-terra (Imagem: Rusell Marshall | Shutterstock)

O canário-do-amazonas, conhecido cientificamente como Sicalis columbiana, é uma espécie, como o próprio nome sugere, originária do Amazonas, mas pode ser encontrada em outras regiões do Brasil, como no norte do Mato Grosso.

As suas características são semelhantes às do canário-da-terra, tanto em termos físicos quanto comportamentais, devido à proximidade taxonômica entre elas. Por exemplo, ambas têm tamanhos semelhantes, medindo cerca de 12 cm, possuem bicos curtos e cônicos e têm cantos melodiosos, usados pelos machos para marcar território e atrair fêmeas. No entanto, o canário-da-terra é mais popular do que o canário-do-amazonas.

3. Canário-tipio

O canário-tipio (Sicalis luteola) mede cerca de 12,5 cm. A sua plumagem se distingue das demais espécies, graças a um desenho amarelo em torno dos olhos. A sua garganta e ventre também são amarelos vivos, contrastando com o peito acinzentado e manto estriado e escuro. A fêmea é semelhante ao macho, mas com uma cor menos vibrante.

Uma curiosidade interessante sobre essa espécie é que eles preferem externar o seu melodioso canto enquanto voam e gostam de viver em campos, mas também podem ser encontradas correndo em bandos pelos chãos de áreas urbanizadas, principalmente em regiões como Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás.