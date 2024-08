3 dicas para decorar um loft com personalidade

Decorar um loft é uma oportunidade empolgante para combinar estilo e funcionalidade em um espaço único. Isso porque com seus altos pé-direitos, grandes janelas e estruturas expostas, esse estilo de apartamento oferece uma tela em branco para expressar criatividade e sofisticação, tal qual os artistas e criativos de Nova York fizeram quando surgiu o modelo, em meados de 1950.

No entanto, com tantos atributos, é compreensível que algumas pessoas acreditem que é necessário adotar um estilo de vida específico para viver em um loft, o que, conforme a arquiteta Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, não é necessário. Afinal, o único requisito para os moradores é se adaptar à planta integrada do espaço.

“O morador precisa gostar de espaços abertos, principalmente da cozinha conectada à área social. Acredito que existe um perfil: alguém organizado, já que tudo fica mais exposto, e que goste de receber, pois o loft proporciona a interação entre os espaços e as pessoas”, diz a profissional.

A seguir, veja 3 dicas para decorar estes espaços com funcionalidade e conforto. Confira!

1. Defina o seu estilo de decoração

Alguns materiais como os tijolos aparentes, seja em sua versão original ou pintados de branco, são característicos dos lofts. O concreto aparente, o cimento queimado e os ladrilhos hidráulicos também aparecem bastante neste tipo de projeto, além das tubulações elétricas e hidráulicas à vista.

Porém, a arquiteta Ieda Korman, também do escritório Korman Arquitetos, explica que a aparência que remete aos galpões nova-iorquinos não limita as opções para o décor de um loft. “Ele tem um estilo mais industrial por causa de sua origem, mas não é uma regra. A decoração de um loft varia conforme a personalidade do morador. Ele pode ter até um décor clássico”, afirma a profissional.

2. Opte por móveis versáteis

Mesmo com diversas possibilidades para o estilo de decoração, é preciso ter atenção em relação à escolha dos móveis. “Como os ambientes são integrados, vale apostar em móveis versáteis, que tenham mais de uma utilidade”, aconselham as arquitetas.

Um banco na mesa de jantar, que pode ser usado também para acomodar mais convidados na sala de estar, ou uma peça que funcione tanto como mesinha quanto como banco são algumas ideias aplicadas pelo escritório.

Estilo eclético é perfeito para combinar peças contemporâneas com itens vintage na decoração (Projeto: Korman Arquitetos | Imagem: JP Image)

3. Invista em uma peça destaque

Na questão do décor, Carina Korman sugere investir em uma peça de destaque. “Cada loft deve ter pelo menos uma peça de destaque, que pode ser um sofá de design arrojado, uma poltrona – vintage ou uma obra de arte marcante. Essas peças funcionam como pontos focais e dão personalidade ao décor“, afirma.

E para quem gosta de adquirir muitas peças, como obras de artes, artesanatos, jardins e objetos de heranças, Ieda Korman indica a assumir o estilo eclético. “Se você gosta de misturar diferentes estilos, o eclético pode ser a escolha certa. Combine peças contemporâneas com itens vintage e acessórios coloridos. O segredo é manter uma paleta de cores coesa para que o ambiente não fique visualmente sobrecarregado”, finaliza.

Por Emilie Guimarães