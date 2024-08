4 dicas para aprimorar a sua criatividade

Criatividade é a habilidade de criar ideias e adaptar o pensamento para encontrar respostas únicas para problemas diários. Essa competência se mostra essencial para navegar com sucesso na sociedade, pois permite que indivíduos desenvolvam soluções inovadoras para desafios comuns, incluindo aqueles enfrentados no trabalho. Contudo, muitos jovens no Brasil ainda não têm o incentivo necessário para cultivar essa capacidade, o que pode dificultar seu desenvolvimento pessoal e profissional.

De acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), mais da metade dos estudantes brasileiros de 15 anos possui baixo nível de criatividade, o que inclui questões como solucionar problemas sociais e científicos. Em uma lista de 56 países, o Brasil ocupou a 44ª posição, um cenário que aponta para um futuro preocupante, caso os jovens não passem a ser estimulados a pensarem “fora da caixa”.

“Essa estatística não apenas influencia o ambiente escolar, como também pode trazer consequências para a vida social dos alunos, que futuramente estarão no mercado de trabalho”, afirma Luiza Sudário, assessora pedagógica da Mind Makers (solução educacional que trabalha com disciplinas inovadoras). Ela completa: “hoje, em um contexto em que os jovens são preparados para exercerem profissões que muitas vezes ainda nem existem, diversas habilidades que vão além do conhecimento técnico serão cada vez mais exigidas, e uma delas é a criatividade”.

Considerando isso, a especialista lista 4 dicas para te ajudar a exercitar a criatividade no dia a dia. Confira!

1. Adicione um desafio às tarefas

É comum que, no dia a dia, as tarefas sejam feitas da mesma maneira, quase de modo automático. Porém, vale a pena se questionar sempre se há de fato apenas um caminho para resolver as questões colocadas. Evitar soluções óbvias pode estimular o pensamento criativo ao fazer com que a pessoa saia de sua zona de conforto e amplie seu repertório, seja ao preparar uma refeição, escrever um e-mail corporativo ou resolver uma equação matemática.

2. Adote pontos de vista opostos

Antes de tomar uma decisão ou formular uma opinião, deve-se considerar o máximo de perspectivas possíveis. É comum que as pessoas defendam o ponto de vista que mais lhes agradam e se fechem a qualquer opção distinta. Que tal se colocar no lugar do outro e considerar sua ideia, ainda que seja o oposto do que você concordaria, em um primeiro momento? No âmbito escolar, uma ótima dica é escrever uma redação defendendo uma tese que não esteja necessariamente alinhada com as preferências do aluno.

Explorar conteúdos diferentes do habitual também é uma forma de favorecer ideias criativas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Consuma conteúdos variados

Aumentar o repertório, explorando conteúdos diferentes do habitual, também é uma forma de favorecer as ideias criativas. Nesse sentido, a leitura é uma excelente ferramenta, pois permite a criação de cenários e interpretações, além de colocar o nosso “eu criativo” para trabalhar.

Outra dica é assistir a bons documentários, séries e outros conteúdos audiovisuais que contribuam para a formação de conhecimento de mundo. Vale pensar em diferentes veículos jornalísticos para consumir notícias, de modo a acessar várias visões sobre um mesmo fato noticioso e, a partir disso, formular as próprias opiniões.

4. Altere a rotina para ampliar as perspectivas

Práticas convencionais são importantes, mas se prender a elas todos os dias leva o indivíduo a se tornar um mero reprodutor de padrões e não um criador de soluções. Por isso, é importante optar por novas alternativas, sair da rotina e buscar outros caminhos para questões do dia a dia, seja nos estudos, em casa ou no trabalho. Fazer um trajeto alternativo na volta para casa, estudar em outro ambiente ou considerar novos hobbies pode ampliar os horizontes e estimular a criatividade.

Por Mariany Alves Bittencourt