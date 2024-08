4 inspirações de maquiagem para festivais de música

A maquiagem é uma das grandes preocupações de quem vai a festivais de música, pois ela complementa o look e expressa a personalidade e o espírito livre do evento. Nesse cenário, é possível apostar na imaginação e criar produções incríveis. Essa liberdade criativa permite que cada pessoa se destaque e celebre a música de forma única e divertida, transformando a make em uma verdadeira arte que contribui para a atmosfera mágica dos eventos.

Ousadas ou mais simples, é vital que elas durem um dia inteiro de muita agitação e climas diversos. Pensando nisso, a maquiadora Michele Dias, artista na Singu, aplicativo de beleza e bem-estar, lista as melhores dicas e inspirações para esse momento tão especial. Confira!

Dicas para a maquiagem durar mais

Um dos segredos para a maquiagem durar mais em festival é preparar bem a pele antes dos shows!

1. Na semana do show, capriche no skincare

Cuidados diários com a pele, como fazer uma limpeza antes de dormir, hidratar, investir em produtos ideais para o seu tipo de pele e, principalmente, não esquecer do protetor solar.

2. Não esqueça do primer ao começar a maquiagem

O primer tem a função de fixar e garantir a maior durabilidade da base e da sombra na pele. Além disso, também pode auxiliar no controle da oleosidade, hidrata a pele e melhora sua aparência.

3. Dê preferência para maquiagens à prova d’água e/ou de longa duração

Seja por conta da imprevisibilidade do tempo ou devido à transpiração, é superimportante usar máscara de cílios, delineadores e outros itens de maquiagem à prova d’água.

4. Selar a pele com pó aumenta a durabilidade da make

É importante aplicar o pó em todo o rosto, com um pincel, principalmente na “zona T” (testa, nariz e queixo), região em que geralmente se transpira mais. Também é possível finalizar com um spray próprio para a pele do rosto para aumentar a duração e a maquiagem não “derreter” no meio do show.

Inspirações de make para festival

De fato, eventos desse tipo pedem uma maquiagem ousada e marcante. “Maquiagem rock’n roll é a cara de festivais. Os olhos escuros e bem-marcados com tons de preto ou roxo, e um clássico batom vermelho ou mais escuro na boca são características de maquiagens usadas em shows ou festivais”, diz a maquiadora.

1. Olhos marcantes

Maquiagem com olhos marcantes é uma opção ousada para os festivais (Imagem: Seprimor | Shutterstock)

Olhos marcantes são queridinhos de quem quer um visual rocker. Se a ideia é destacar apenas os olhos, a dica é fazer uma maquiagem básica e escolher uma cor intensa para a sombra. Algumas boas apostas são o vermelho, o verde, o rosa e o azul. E os tons amarronzados são clássicos e combinam com tudo.

2. Delineadores gráficos de todos os estilos

Delineado invertido está em alta na maquiagem (Imagem: marinafrost | Shutterstock)

E o clássico delineado gatinho tanto na parte superior quanto inferior, fazendo o delineado invertido que também está super em alta. Além de ser tendência, o delineado é bem democrático: pode ser mais simples, mais dramático ou colorido.

3. Maquiagem colorida em tons neon

Olhos com tons neon deixam a maquiagem mais divertida (Imagem: Beauty Stock | Shutterstock)

Os tons neon estão em alta e certamente serão um sucesso nas noites com mais pop dos festivais. Quem gosta de ousar pode apostar em um mix de cores para os olhos ou escolher um tom para olhos e outro diferente para a boca. Já quem prefere algo mais discreto deve fazer uma maquiagem básica e finalizar com alguns detalhes na sombra ou no delineado.

4. Brilhe nos shows com maquiagem com glitter e strass

Glitter nos olhos ajuda a complementar a maquiagem (Imagem: Shtennikova Evgenia | Shutterstock)

O glitter nunca sai de moda nos festivais. Ele pode ser usado para complementar uma maquiagem mais neutra ou ser o protagonista de um estilo com mais brilho. Esses detalhes são geralmente feitos nos olhos, tanto nas pálpebras como nas laterais, acompanhados de um delineado.

“Você não precisa apostar em uma única tendência de maquiagem para um festival. É um ótimo momento para ousar e, até mesmo, misturar estilos. Uma boca mais escura, com um tom mais pesado, e um olho mais leve e com brilho, por exemplo. Ou um olho mais elaborado e apenas um batom cor de boca. É só deixar a criatividade fluir”, reforça Michele Dias.

Por Giovana Cardozo