9 mitos e verdades sobre cuidados com a pele oleosa

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne é uma condição que afeta 56,4% da população adulta no país e 80% dos adolescentes em todo o mundo. A pele com acne tende a ser mais oleosa devido à produção excessiva de sebo, que pode obstruir os poros com células mortas e impurezas.

Essa obstrução cria um ambiente propício para o crescimento de bactérias que contribuem para o desenvolvimento de inflamações e lesões acneicas, como espinhas e cravos. No entanto, a oleosidade da pele é como um sistema de defesa do próprio corpo.

“As glândulas sebáceas são as responsáveis pela produção da oleosidade da pele, uma ação natural e que serve como uma barreira protetora do corpo. Quando há uma grande produção dessas glândulas, a pele fica mais oleosa em alguns pontos, principalmente na chamada zona T do rosto (testa, nariz e queixo) e do corpo, causando diversos problemas, como cravos, espinhas, poros dilatados e manchas”, afirma o esteticista e enfermeiro Dr. Suélio Ribeiro, embaixador da Raavi Dermocosméticos.

Abaixo, o Dr. Suélio Ribeiro esclarece alguns mitos e verdades sobre a pele oleosa. Confira!

1. Produtos à base de óleo devem ser evitados no skincare de pele oleosa

Mito. Pode parecer óbvio não colocar ainda mais óleo em uma pele oleosa, mas o ingrediente em si não é um vilão, desde que usado na quantidade adequada, faça parte de um produto composto criado especificamente para sua pele, dentro de um protocolo indicado pelo dermatologista.

2. A genética pode influenciar na oleosidade da pele

Verdade. Aliás, os hormônios também, tanto para homens quanto para mulheres. É muito falado sobre a oleosidade (e nos desconfortos que ela traz), mas muitos pacientes sofrem com o excesso de acne, consequência dela, nas costas e em outras regiões do corpo.

3. Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda a controlar a oleosidade

Mito. Pelo contrário, caso a pele não seja higienizada corretamente, ou haja um excesso de limpeza, pode acontecer o temido efeito rebote: em vez de eliminar a oleosidade, aumentar, já que a pele vai produzir ainda mais oleosidade para servir como uma proteção natural.

4. Limpar o rosto com produtos suaves é importante para a pele oleosa

Verdade. Por isso é importante não escolher o primeiro produto que uma influenciadora indicou ou aquele que tem a embalagem mais bonita na gôndola. O aroma também pode ser gostoso, mas não significa que é adequado. Para acertar mesmo em um produto suave e eficaz, só com a ajuda de um profissional que vai conhecer sua pele e indicar a melhor rotina de limpeza e cuidados.

5. Esfoliação frequente controla a oleosidade

Mito. Os produtos esfoliantes contêm microesferas que, ao serem passadas no rosto, funcionam, de forma microscópica, como uma espécie de ‘lixa’. Quando feita corretamente, a esfoliação serve para limpar a pele e abrir os poros. Mas, quando feita em excesso, também pode causar aquele efeito rebote que ninguém quer, porque a pele entende que está sofrendo algum tipo de dano e, mais uma vez, tenta bloquear esse ‘ataque externo’ com sua barreira natural, o óleo.

Peles oleosas também precisam de produtos hidratantes (Imagem: Inara Prusakova | Shutterstock)

6. Hidratantes devem ser evitados em pele oleosa

Mito. Todas as peles, independentemente do tipo, precisam ser hidratadas. Ao tomar bastante água, já hidratamos a pele, mas apenas isso não é o suficiente. Porém, é mais indicado um produto que não seja ‘apenas’ hidratante. Ele deve hidratar e cuidar da pele, de dentro para fora, torná-la saudável e com um brilho natural não excessivo. Um produto indicado é o sérum, que têm entre suas características uma fórmula com toque leve e de rápida absorção, que facilita a permeação dos ativos.

7. Uma dieta saudável pode ajudar a controlar a oleosidade da pele

Verdade. Por mais que as pessoas não gostem de ouvir que precisam abrir mão de certos alimentos em prol de um corpo e uma saúde melhor no geral, é verdade. Isso não significa nunca mais comer aquele junk food com os amigos, mas apenas fazer escolhas melhores. Você pode, por exemplo, definir um cardápio saudável, rico em frutas, legumes e com carboidratos na medida certa, e se permitir vez ou outra aquela pizza ou hambúrguer.

O erro das pessoas é acreditar que nunca mais, na vida, vão poder comer um alimento de que gostam muito. Claro que podem, mas é preciso ter parcimônia e lembrar que você é o que você come. Se consumir bons alimentos, o resultado será visível, tanto na balança quanto no corpo em geral, na melhora da textura da pele e até dos cabelos, por exemplo.

8. Protetor solar obstrui os poros e causa mais oleosidade

Mito. Nada impede o uso do protetor solar. Ele é aquele produto que todos devem usar, principalmente nesses períodos turbulentos, com clima bagunçado, que temos vivido nos últimos tempos. Erroneamente, muitas pessoas pensam que o protetor solar deve ser aplicado apenas quando se está na praia ou na piscina.

Mas ele deve fazer parte da rotina diária, independentemente da previsão do tempo. Obviamente, ele protege contra os raios solares que fazem mal à pele, mas o sol também lança seus raios quando o dia está nublado e abafado. Esse produto serve como uma barreira extra para bloquear a poluição e atua para postergar o envelhecimento da pele.

9. Consultar um dermatologista é importante para conseguir cuidar da pele oleosa corretamente

Verdade. Um profissional que entende de saúde e estética consegue enxergar muito além da aparência superficial da pele. Para cuidar corretamente do maior órgão do corpo humano, é preciso conhecê-lo de verdade, conhecer os hábitos do paciente, avaliar o que melhor se encaixa na rotina da pessoa e até no que convêm ou não, de acordo com o que o paciente está vivendo no momento – como grávidas, lactantes e pessoas que estão em algum tipo de tratamento mais invasivo, por exemplo.

Entre seguir uma dica online ou escolher um produto bonitinho, escolha sempre – sempre! – procurar alguém que sabe do que está falando, um profissional. Isso vai evitar gastos desnecessários, tanto de forma monetária, com produtos que não farão nenhum bem à sua pele, quanto aquele desgaste emocional, ao ver a pele maltratada ou até lesionada. Procure sempre um profissional!

“Temos que cuidar do corpo como um todo, mas o rosto é nosso cartão de visitas. Por isso, não confie em receitas milagrosas. Coloque no seu corpo apenas produtos de qualidade, de procedência e com indicação profissional. O resultado é uma pele naturalmente bela, sem a necessidade de nenhum tipo de filtro para te deixar bonita na foto!”, finaliza o embaixador da Raavi Dermocosméticos.

Por Leandro Lopes