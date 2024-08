8 dicas para os pais incentivarem os filhos nos estudos

Com a volta às aulas, torna-se comum os pais buscarem estratégias para motivar os filhos a se dedicarem mais aos estudos neste segundo semestre. Nesse sentido, Irlaine Cavalcante, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, evidencia a necessidade de um aprendizado mais prazeroso e eficaz.

“O incentivo é fundamental para o sucesso dos filhos na escola. Com a criação de um ambiente propício ao estudo e com o interesse por um maior aprendizado, os pais contribuem significativamente para o desenvolvimento acadêmico dos pequenos”, afirma a profissional.

A seguir, Irlaine Cavalcante destaca 8 dicas importantes para os responsáveis nesse suporte aos filhos. Confira!

1. Estabeleça uma rotina

Defina horários fixos para estudo, incluindo pausas para descanso e atividades recreativas. A rotina proporciona organização e disciplina, facilitando a concentração.

2. Crie um espaço de estudo adequado

Organize um local tranquilo e bem iluminado para que a criança possa se concentrar nos estudos. Um ambiente livre de distrações é essencial para o aprendizado.

3. Demonstre interesse

Mostre-se interessado pelo que o seu filho está aprendendo na escola. Faça perguntas sobre as aulas, ajude-o a realizar as tarefas e celebre suas conquistas.

4. Incentive a leitura

A leitura amplia o vocabulário, desenvolve a capacidade de compreensão e estimula a criatividade. Incentive o seu filho a ler livros, revistas e jornais.

O apoio emocional é crucial para o bem-estar e o sucesso dos estudantes (Imagem: Gladskikh Tatiana | Shutterstock)

5. Ofereça apoio emocional

O apoio emocional é fundamental para o bem-estar e o sucesso dos estudantes. Esteja presente para ouvir as dificuldades e celebrar as conquistas do seu filho.

6. Estabeleça metas realistas

Defina metas de estudo alcançáveis e celebre as pequenas vitórias. Isso aumenta a autoestima e a motivação.

7. Incentive a autonomia

Permita que o seu filho assuma responsabilidades pelas próprias tarefas e decisões. Isso desenvolve a autonomia e o senso de responsabilidade.

8. Valorize o esforço

Valorize o esforço do seu filho, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Isso o incentivará a persistir e a buscar sempre a melhoria.

“O diálogo aberto e sincero entre pais e filhos é fundamental para construir uma relação de confiança e apoio mútuo. Ao conversar com o seu filho sobre suas dificuldades e expectativas, você poderá ajudá-lo a encontrar soluções e a superar os desafios”, conclui a docente.

Por Nicholas Montini Pereira