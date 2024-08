5 dicas para montar um bar em casa para o seu pai

Em 11 de agosto, se comemora o Dia dos Pais no Brasil, e sempre surgem dúvidas sobre como escolher um bom presente. Para os que gostam de beber, uma opção é montar um bar próprio em casa. Muitas vezes, pensar nessa ideia é um sonho. Para outros, fazer isso combinar com os ambientes e ficar bonito é muito difícil. Mas a realidade é que existem muitas opções capazes de mesclar bem um bar moderno e elegante com o restante do lar e presentear o seu pai da melhor forma possível.

O mais importante de uma casa é ser um lar e um porto-seguro de calma e aconchego para seus moradores. No entanto, sabemos que isso não é sempre uma realidade. Uma pesquisa feita pela Ikea revelou que apenas 57% das pessoas que vivem com suas famílias ou sozinhas dizem sentir pertencimento em casa. Por isso, devem ser buscadas formas de as pessoas se identificarem com suas próprias moradias. Trazer um espaço como esse pode ser um presente ainda maior.

Espaço pode gerar conexão

Inserir um ambiente de bar na casa abre margem para diversas possibilidades de entretenimento, conversa e conexão, consigo e com as pessoas com quem compartilha o lar, como explica a arquiteta Luciana Patriarcha.

“É muito utilizado para um momento de relaxamento e descontração, seja sozinho ou com os outros moradores da casa; e até mesmo em uma reunião com os amigos. Um bar em casa cria um espaço descontraído de convivência, ideal para quem não tem muito tempo ou não gosta de sair de casa, além de que o bar de casa nunca fecha”, lembra.

Criando o bar em casa

Abaixo, a arquiteta lista algumas dicas para montar o seu bar dentro de casa. Confira!

1. Integre os ambientes

A maior dúvida quando se fala de um bar em casa é em como não deixar destoante do restante do lar. “Geralmente o bar é feito no terraço, próximo da churrasqueira ou alguma poltrona em que é possível apreciar a vista da sacada, mas também pode ser feito na sala, próximo ao sofá do home theater, ou em uma salinha de estar”, sugere Luciana.

As opções para criar esse espaço são infinitas. “O ideal é manter o mesmo estilo que está sendo utilizado no restante do ambiente para ficar bem harmônico; quando não temos espaço para um bar planejado, também podemos utilizar carrinhos-bar, que, além de compactos, possuem rodinhas e podem ser levados da sala para o terraço quando necessário”, explica.

2. Faça algo elegante

Ter um local de bebidas em casa pode ser muito intrigante para quem visita, mas ele pode causar isso por ser tão inusitado e harmônico. “Uma boa iluminação de LED na marcenaria eleva muito o móvel, além de portas de vidro na cristaleira expondo as taças; podem ser em vidro transparente, canelado e até mesmo reflecta”, sugere.

Além disso, a decoração pode refletir a personalidade do morador. “Nichos para decoração deixam a cristaleira mais leve e podem servir para expor recordações de viagens, como copinhos personalizados de vários países. Uma linda bandeja com bebidas sofisticadas é uma ótima pedida para dar aquele toque de elegância”, aconselha Luciana.

Componha o ambiente do bar com objetos de lazer (Imagem: Edvard Nalbantjan | Shutterstock)

3. Não economize nos itens

Não adianta ter um bar se as bebidas aparentes não forem de requinte nem chamarem a atenção de quem passar por ele. “O ideal é que fiquem à mostra as taças e copos de servir, além das garrafas de bebida, desde que fiquem harmônicos. Com isso, entenda que, se você tem algumas taças transparentes, outras azuis e outras amarelas, o ideal é que apenas as que fiquem na paleta de cores fiquem à mostra e as outras, guardadas”, recomenda.

Segundo a profissional, essa dica também vale para as bebidas. “O mesmo ocorre com os líquidos e cores de garrafas de bebida: misturar garrafas e líquidos de todas as cores geram uma confusão visual. Então, manter sempre as cores que se complementam é o ideal e o restante nos armários fechados”, diz.

4. Pense nos diversos usos

Além de ser um ambiente para beber, o bar também pode estar relacionado a um local de convívio e paz. “Cada vez mais, temos recebido pedidos dos clientes para incluirmos cantinhos de bar e cristaleira nos projetos. Muitos pedem que o bar seja integrado com o café, um espaço voltado para o relaxamento e descontração”, diz.

Conforme a profissional, a casa tem sido um ponto de refúgio e aconchego em meio à vida cada vez mais corrida e agitada. “Precisamos constantemente de uma pausa, e poder fazer isso sem sair de casa, com suas bebidas preferidas em sua poltrona favorita, um bom livro e pantufas, é muito satisfatório”, complementa.

5. Cada casa e ambiente são únicos

Lembre-se de que cada lar deve ter a energia e os sentimentos de seus moradores. Não existe fórmula mágica para se sentir em casa. “O olhar de um profissional faz toda a diferença no desenvolvimento de ambientes cada vez mais significativos e conectados com os moradores. Através da psicoarquitetura, consigo identificar o que faz cada indivíduo se sentir em paz e traduzir isso em soluções dentro de sua casa para que ela seja um refúgio onde as energias são elevadas e recarregadas em cada detalhe”, conclui Luciana Patriarcha.